Dilovası parfüm fabrikası yangını: ‘Bir ekmeğe muhtaç insanların yok oluşunu seyrettik’

Mahmut Hamsici – Aynur Tekin / BBC News Türkçe – Dilovası’na tepeden bakan mezarlıkta üç çocuk yan yana yatıyor. Dilovası’na tepeden bakan mezarlıkta üç çocuk yan yana yatıyor.

Toprağın üstüne çiçekler, rüzgar gülleri ve paket kekler konmuş.

Yeni kazılmış bu mezarlar; 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15’indeki Cansu Esteoğlu’na ait.

Görgü tanıklarına göre parfüm fabrikası yangınından sonra cansız bedenleri, birbirlerine sarılmış halde bulunmuş.

Aileleri, aralarında akrabalık ilişkileri de olan çocukların yan yana gömülmesini istemiş.

8 Kasım’daki yangında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Şengül Yılmaz, 52 yaşındaki Hanım Gülek ve 31 yaşındaki Esma Dikan‘ın naaşları da başka mezarlıklarda.

Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren 48 yaşındaki Tuncay Yılmaz ise bugünlerde toprağa verilecek.

Dilovası’nda konuştuğumuz herkes fabrika yangınına karşı tepkili.

Ama tepkileri en çok da, kendi tabirleriyle, “facianın göz göre göre gelmesine”.

İŞKUR, akaryakıt istasyonu, parfüm fabrikası

Kocaeli’ne bağlı Dilovası, sanayi tesislerinin yoğun olduğu bir yer.

E-5 karayolu ilçenin ortasından geçiyor.

Yolda sağlı sollu fabrikalar ve büyük bacalar dikkat çekiyor.

Bir dönem hava kirliliği haberleriyle gündeme gelen ilçeye yaklaşırken hava renk değiştiriyor.

Yanan binanın birkaç metre yanında İŞKUR’un hizmet merkezi var.

Harabeye dönen Ravive Kozmetik parfüm dolum fabrikasının çevresinde güvenlik önlemleri alınmış.

Çevredeki binalar dikkat çekiyor.

Birkaç adım ileride Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) hizmet binası var.

Fabrikanın karşısında bir kağıt geri dönüşüm firması, biraz daha ilerisinde bir akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Dört bir yanda, önemli bir bölümü işçi olan mahallelinin yaşadığı binalar yükseliyor.

‘Bina şikayet edilmiş ama yıkılmamış’

Mahalleli, fabrikanın konumu ve çalışma düzenine tepkili.

Yıllar içinde burayla ilgili farklı şikayetler yapılmış.

Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, binayı kaçak olduğu gerekçesiyle şikayet ettiğini, gelen cevapta bina için yıkım kararı verildiğinin belirtildiğini ancak hiçbir adım atılmadığını savunuyor.

Dilovası’nda yaşayanların önemli bir bölümü yakınlardaki fabrikalarda çalışıyor.

Yangından sonra ortaya çıkan haberler de Dilovası Belediyesi’nin bina hakkında geçmişte yıkım kararı çıkardığına ama harekete geçilmediğine işaret ediyor.

Hem yıkım kararı hem de işletme ruhsatıyla ilgili sorularımızı sormak için Dilovası Belediyesi’ne ulaştık ve bir söyleşi talebinde bulunduk.

Ancak olayla ilgili soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şu an için kimsenin görüş veremeyeceği cevabını aldık.

CİMER’e çocuk işçi şikayeti

Sadece bina değil çalışma şartları da şikayet konusu olmuş.

Şikayeti yapanlardan biri de mahalle sakini ve yangında bir yakınını kaybeden Özkan Aras.

CİMER’e gönderdiği mesajı ve kendisine verilen cevabı bizimle paylaşıyor.

Aras şikayetinde; işyerindeki insanların sigortasız çalıştırıldığını, bunların bir bölümünün çocuk olduğunu, iş güvenliğinin bulunmadığını, yemek ücretlerinin de yeterli şekilde ödenmediğini aktarmış.

Kendisine CİMER üzerinden gelen cevapta “alınmayan tedbirlerin ne olduğuna, işyerinin hangi kısmında ve ne zamandan beri alınmadığına, işyerinin tam unvanı, tam adresi ve iletişim bilgilerine dair” sorular sorulmuş.

Çocuk işçilikle ilgili ise “Çocuk işçilerin yaşları ve kimlik bilgilerini paylaşmanız gerekmektedir” ifadesi kullanılmış.

Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir ve Cansu Esteoğlu Kayapınar Mezarlığı’na yan yana gömülmüş.

Aras bu cevaba isyan ediyor.

Adresin net olduğunu söylüyor. Çocuk işçilerin kimlik talebi ile ilgiliyse “Bunu benim mi yapmam lazım, senin mi araştırman lazım?” diye soruyor.

BBC Türkçe‘nin görüştüğü bir CİMER yetkilisi, şikayetlerin CİMER’in ilgili illerdeki temsilcilerine gittiğini, o temsilcilerin şikayeti ilgili kuruma yönlendirdiğini, kurumdan gelen yanıtı da en geç bir ay içinde vatandaşa yönlendirdiğini belirtti.

Yetkili kişi, CİMER’in vatandaşla ilgili kurum arasında bir nevi köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

‘Ülkemiz adına utanç verici’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, BBC Türkçe‘ye yaptığı değerlendirmede fabrikanın İŞKUR binasından birkaç adım ötede olmasına dikkat çekiyor:

“Bütün bunların, çocuk işçi çalıştırılmaması ve güvenceli çalışma için baskı uygulaması gerektiğini düşündüğümüz kurumun yanında yaşanması ülkemiz adına utanç verici.”

BBC Türkçe‘nin görüştüğü, isminin yazılmaması koşuluyla konuşan bir hükümet kaynağı eleştirilere şöyle yanıt veriyor:

“Konu, yargıya intikal etmiş durumda. Ama bizim bu olaydaki tavrımız çok net. Bu olay olur olmaz biz yedi kamu görevlisini açığa aldık.

“Yapılan inceleme süreci sonunda eğer kusuru olan varsa bunlarla ilgili gerekenler yapılacak.”

Hayatını kaybedenlerden Nisanur Taşdemir (solda), Tuğba Taşdemir (sağda)

Olayın ardından açığa alınan kamu görevlileri arasında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı ve zabıta yetkililerinin yanı sıra SGK Kocaeli İl Müdürü ve yardımcısı, İŞKUR Kocaeli İl Müdürü ve İŞKUR’un CİMER’den sorumlu şube müdürü de var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yangının ardından yaptığı açıklamada “kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için” konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

’12 yaşına kadar inen çocuk işçiler’ iddiası

Hem mahalleli hem de geçmişte bu fabrikada çalışmış kişiler, çalışanlar arasında 18 yaş altındakilerin önemli bir yer tuttuğunu söylüyor.

Hatta işçilerin yaşının 12’ye kadar inebildiğini öne sürüyorlar.

Fabrikada daha önce kısa dönem çalıştıklarını söyleyen 15 yaşında iki çocukla konuşuyoruz.

Erkek çocuk yazın kısa bir süre fabrikada çalıştığını, zaman zaman ağır demirleri taşımak zorunda kaldığını anlatıyor.

Çok yorulduğunu, patronun maaşları geciktirdiğini ve ödemelerden kesinti yaptığını iddia ediyor. Fabrikadan bu nedenle ayrıldığını söylüyor.

Arkadaşı da kısa bir süre fabrikada çalıştığını, yazın çalışan sayısının arttığını, içeride çok fazla çocuk gördüğünü anlatıyor. HABERİN DEVAMINI KAYNAĞINDAN OKUMAK İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ

https://www.bbc.com/turkce/articles/cx2y5l12016o

