DİSK-AR: Türkiye’de enflasyon AB ortalamasının 15 katı

DİSK-AR, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını analiz etti. Türkiye’de enflasyon AB ortalamasının 15 katına çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’de enflasyonun Avrupa Birliği ortalamasını 15’e katladığını açıkladı.

TÜİK’e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 38,36 olarak hesaplandı.

DİSK-AR’ın yaptığı analize göre, AB’de yıllık ortalama enflasyon yüzde 2,2, gıda enflasyonu ise yüzde 3 iken Türkiye’de resmi rakamlarla bile tablo katlanarak ağırlaşıyor.

“Yılın dokuzuncu ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 5 bin 621 TL’ye ulaştı” denilen açıklamada, TÜİK’in verilerine göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatların 33,7 kat, gıda fiyatlarının ise 47 kat arttığına dikkat çekildi.

DİSK-AR, rakamların emekçilerin alım gücündeki büyük kaybı bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

