İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Tomruk’un bugün adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Tomruk’a çağrı, emniyet birimleri aracılığıyla iletildi.

Edinilen bilgiye göre Tomruk’un, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Murat Tomruk otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu Genel Müdürü görevini 2020 yılından beri sürdürüyor.

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur’da Turizm’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

