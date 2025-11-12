Düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 20 personelimizin şehit olduğunu açıkladı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, uçağın kara kutusu bulundu.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan’da düştü. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu açıkladı. MSB’den yapılan açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle uçakta bulunan 20 personel 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır” denildi.

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın kara kutusuna ulaşıldı. Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri’deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

ŞEHİT PERSONELLERİN İSİMLERİ:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

MSB tarafından yapılan son açıklamada arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlandığı belirtildi.

UÇAĞIN ENKAZINA DÜN ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü ve enkaza saat 17.00’de ulaştığını belirtti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

KALKIŞTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı. Sabah saat 09.50’de Trabzon’dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan’ın Gence şehrine 11.06’da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20’de Türkiye’ye gelmek üzere Gence’den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

C130 kargo uçağı, TSK’nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor.

