HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEE-devlet’te vasiyet dönemi
TÜRKİYE

E-devlet’te vasiyet dönemi

Açık Gazete
Açık Gazete

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinde dijital kolaylık sağlandığını açıkladı. Vatandaşlar artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabilecek. Yeni sistemle işlemler hızlanacak, şeffaflaşacak. “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” sloganıyla bağış çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de organ bağışı sürecinde çığır açacak bir yeniliği duyurdu. Bakan Memişoğlu, vatandaşların artık e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabileceğini açıkladı.

‘HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR’
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekti. “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” sloganıyla yapılan çağrıda Memişoğlu, şunları söyledi:

“Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel”

TÜM SÜREÇ TEK TUŞLA HALLEDİLECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte organ bağışı için hastane ya da sağlık kurumlarına fiziksel olarak başvurmak gerekmeyecek. Vatandaşlar e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak kısa sürede bağış vasiyetlerini oluşturabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın bu dijital hamlesiyle birlikte organ bağışı süreci hem hızlanacak hem de daha şeffaf hale gelecek. Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ““Organ bağışı ile ilgili Yönetmelik’te yapılan değişiklikle vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hâle geldi. Organ bağışı süreci dijital ortama taşındı ve artık çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Unutmayın: Her Bağış Yeni Bir Hayattır” ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın  Azerbaycan’da darbe girişimini Putin engellemiş

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Erbakan bile iktidarın Kılıçdaroğlu planını gördü
Sonraki haber
CTP’den Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs açıklamalarına yanıt

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

EKOSOSYALİST, EKOFEMİNİST DEVRİMİN GEREKLİLİĞİ VE ACİLİYETİ…

KÖŞE YAZILARI
Özgür Üniversite’nin 2025 Güz Dönemi açılış dersi… 18 Ekim...

Avustralya’da ‘yılın kuşu’ ve kuş sayımı

KÖŞE YAZILARI
İSMAIL KAYHAN / AVUSTRALYA - Avustralya Ekim ayı içinde...

CTP’den Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs açıklamalarına yanıt

TÜRKİYE
CTP, MHP lideri Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin "82. ili"...

Erbakan bile iktidarın Kılıçdaroğlu planını gördü

DÜNYA
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, CHP'nin 24 Ekim'de...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.