İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Bir diğer soruşturmada ise “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

Yanardağ, ‘casusluk’ suçlamasına yanıt verdi. Emniyet’teki ifadesinde “Bu çok kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na casusluk suçlaması: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

İmamoğlu, soruşturması hakkındaki ilk açıklamasında, “Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez!” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tutuklu Necati Özkan’ın ‘casusluk’ suçundan sorgulanmak üzere Savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazıldı. Tele1 TV’ nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

İkinci soruşturma ise veri sızıntısı iddialarıyla ilgili gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’nin “İstanbul Senin” adlı mobil uygulamasında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı tespit etti.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Temmuz ayında casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’ün ajanlık faaliyetinde bulunduğu, görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği belirlenmişti.

Hüseyin Gün’e ait kriptolu telefon ve el yazısı dökümanlar incelendi. İnceleme sonucunda, sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olamayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara rastlandı. Ayrıca İsrail’de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan bazı İsrail vatandaşlarının pasaport fotoğrafları tespit edildi. İncelemede FETÖ mensupları ve farklı ülke konsolosluk görevlileriyle de çok sayıda iletişim kurulduğu ortaya kondu.

85 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Hüseyin Gün’ün MASAK incelemesinde ise, herhangi bir ticari işletmesi olmamasına rağmen yurtiçi ve yurtdışı yüklü miktarda para transferleri tespit edildi. Herhangi bir alım-satım işlemi olmamasınna rağmen hesaplarında 85 milyon liranın nakit olarak çekiminin gerçekleştiğinin altı çizildi.

Hüseyin Gün’ün el yazısı defter ve belgeleri incelendiğinde, görüşmüş olduğu kişi ve kurumları günlük not aldığı, yabancı istihbarat elemanlarına bilgi aktarımında bulunduğu, FETÖ üst düzey yönetim kadrosunda İngiltere İmamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğü, Özcan’ın önerilerini not aldığı, tüm bu bilgileri istihbarı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı bir ülkeye mensup şahıslara aktardığı belirlendi.

İKİ ESKİ BAKANIN FOTOĞRAFI GÖNDERİLDİ

Savcılık açıklamasına göre; Hüseyin Gün iletişimini FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock Talk and Chat programına benzer bir program üzerinden yaptı. Dışardan erişilemeyen, üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından “Wickr” ile gerçekleştirilen görüşme ve yazışmalarda; yabancı ülke istihbarat görevlisinin Hüseyin Gün’e, daha önce görev yapmış iki bakanın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizlice çekilmiş fotoğrafını gönderdiği tespit edildi.

NECATİ ÖZKAN’A MESAJ

Şüpheli Hüseyin Gün’ün yine aynı program üzerinden Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden olan şüpheli Necati Özkan ile de iletişime geçti. Yapılan incelemede, Hüseyin Gün’ün Necati Özkan’a “Murat Ongun’un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat’ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu” şeklinde talimat verir vasıfta görüşmeler tespit edildi.

EKREM İMAMOĞLU İLE ORTAK BULUŞMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bilgiler doğrultusunda Ekrem İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, şüpheli Hüseyin Gün ile şüpheli Necati Özkan’ın bu amaç doğrultusunda 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yaparak seçmenlere ait gizli bilgileri sızdırarak eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profil oluşturdukları ve strateji belirledikleri, bu çalışmadaki seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşıldığı ve casusluk suçu işlendiğini belirledi.

Ayrıca, şüpheli Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu’nun irtibatı olduğu ve ortak buluşmalarda bulundukları tespit edildi.

MERDAN YANARDAĞ İLE İLETİŞİM

Soruşturma kapsamında medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ’ın Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde casusluk suçunu işlediği belirtildi.

“İSTANBUL SENİN” UYGULAMASINDA VERİ SIZINTISI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen diğer soruşturmada ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul Senin” adlı mobil uygulamasında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı tespit edildi.

Ayrıca 3,7 milyon kullanıcının verilerinin “dark web” ortamında satışa çıkarıldığı, uygulamanın alt bölümü olan “İBB Hanem” kısmında ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin dışa aktarıldığı belirlendi.

Bu kapsamda İBB iştiraklerinde ve bağlantılı altı şirkette görev yapan 13 kişiyle, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine sahte fatura kestiği tespit edilen iki kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek, vergi usul kanununa muhalefet ve çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak suçlarından gözaltına alındı.

