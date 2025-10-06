Gözde Tüzer Korkmaz – Emek Partisi, Gazze soykırımının ikinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada emperyalist saldırılara karşı barışı ve demokrasiyi yükseltme çağrısı yaptı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırım iki yıldır sürüyor. İki yılda on binlerce Filistinli katledildi, yüzbinlerce kişi yerinden edildi. Hastaneler, gazeteciler, yardım konvoyları hedef alındı. Gazze halkı açlıkla yüz yüze bırakıldı. Emek Partisi (EMEP) soykırımın ikinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Soykırım derhal durdurulmalı, Türkiye İsrail’le tüm siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini kesmelidir” dedi.

‘ABD ve müttefikleri Ortadoğu’yu üs, İsrail’i vurucu güç olarak görüyor’

Soykırımdan sadece Netanyahu’nun sorumlu tutulamayacağı belirtilen açıklamada ABD ile bölgedeki diğer emperyalist devletlerin sürece sessiz kalması eleştirildi. Rusya ve Çin’in karşısında gücünün sınırlarına ulaşan ABD, müttefikleri ve NATO’ya dahil ülkelerin dünya pazarlarını, sermaye dolaşım alanlarını, aşınan hegemonik üstünlüğü yeniden ele geçirmek ve ucuz emek için halkları boyunduruk altına almak için Ortadoğu’yu bir üs, İsrail’i de ağır silahlarla donatılmış vurucu güç olarak gördükleri ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de 2011 yılından itibaren kâh donatılmış şeriatçı, cihadist işbirlikçi savaşçılarının çatışmasını destekleyerek kâh sahaya inerek taş taş üstünde bırakmamak üzere ülkeyi yıkıma sürükleyen güçler bu ülkeden ne istemişlerse Gazze saldırılarından beklentileri de odur. İran’ın kontrolündeki Lübnan Hizbullahı’nı ve Yemen’deki Husileri ve nihayet İran’ı bombalayan; Katar’a yaptırımlarla diz çöktüren ABD emperyalizmi ve bölge jandarması İsrail, bölgenin petrolü, kıymetli metalleri, deniz ve kara ticareti ve Amerika’nın Hindistan’dan başlayan orta koridoruyla bunun etrafındaki Pazar ve birikim ortamının fethine ve yeniden inşasına taliptir.

Türkiye sömürü pastasından pay kapma yarışında

Türkiye’nin de bu süreçte ikiyüzlü bir tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, “Türkiye’nin son yirmi yılda palazlanmış burjuvazisi de ortak olmaya çalıştığı sömürü pastasından bir parça pay kapmak için yıllarca emperyalist güçler arasındaki çelişmelerden yararlanmaya çalışmış ve Suriye’nin kuzeyindeki kimi önemli kentlerin bir kısmına konuşlanmıştır. Gazze soykırımı süresince bir yandan İsrail’e karşı düşmanca söylem kullanırken diğer yandan da ticaret ilişkilerini geliştirerek karına kar katmaya devam etmiştir.” denildi.

‘Gazze planı barış değil daha fazla kaos getirecek’

Gazze için BM’de sunulan “barış planının” da gerçekte emperyalist çıkarları koruma hedefi taşıdığına dikkat çekilen açıklamada “BM toplantısında Gazze için sunulan plan da Ortadoğu’ya barış değil daha fazla çatışma, istikrarsızlık ve kaos getirecek.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye biçilen rolün hazır asker olarak ABD’nin ve İsrail’in güvenlik duvarını korumak olduğu belirtilerek “Türkiye ABD ziyareti sırasında Boeing uçakları ve F16’lar için milyonlarca dolar borca, Rusya’dan alınan doğalgazı kesmeye ve yerine ABD’den sıvılaştırılmış gaz almaya, sadık bir işbirlikçi olarak Erdoğan’ın sırtını sıvazlayıp Türkiye’yi aşağılayan anlaşmalarla geri gönderdiler. Emperyalist paylaşım savaşı sadece devletlerin ABD çıkarlarının karşılanması için yeniden hizalandırılması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Ortadoğu ülkelerine yerli veya yabancı sömürge valileri atamaktan, kayyum politikası izlemekten, vekil güçleri savaştırmaktan sınırlı değildir. Çünkü pazarların, ticaretin ve yatırım alanlarının ele geçirilerek yeniden inşası ucuz emek gücüyle sağlanacaktır.” denildi.

‘Barışı kuracak olanlar halklar ve emekçilerdir’

Barış ve demokrasiyi kuracak olanların İtalya’da, Belçika’da, İspanya’da, Yunanistan’da, Hindistan ve Malezya’da limanlarda ve tedarik zincirindeki emekçi protestoları, sokağa dökülen halklar, genel grev yapan işçiler olduğu vurgulandı.

‘Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, Türkiye NATO’dan çıkmalıdır’

Partinin açıklamasında şu talepler sıralandı:

“Soykırımcı Siyonist İsrail devletine, ABD’nin yağmasına, bu süreçte saray rejiminin işbirlikçiliğine karşı mücadele, savaşı durdurmanın ön koşullarından biridir.

Filistin’de süren soykırıma karşı, Ortadoğu halklarına dayatılan karanlığa karşı, Türkiye’de derinleşen yoksulluk ve hak gasplarına karşı EKMEK BARIŞ ÖZGÜRLÜK mücadelesi yükselmelidir.

İsrail’in Gazze’deki soykırımı derhal durdurmalı, Gazze üzerindeki abluka tamamen kaldırılmalı.

Türkiye, Siyonist İsrail rejimiyle tüm siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini gerçek ve geri dönülmez bir şekilde kesmeli.

İsrail’i koruyan Kürecik Radar Üssü derhal kapatılmalı, Türkiye NATO’dan çıkmalı”

EMEP’in açıklamasında, “Emperyalizmin ve siyonizmin kanlı planları, halkların birleşik mücadelesi karşısında mutlaka yenilecektir. Yaşasın halkların enternasyonal dayanışması, yaşasın ekmek, barış ve özgürlük mücadelemiz” ifadeleriyle çağrıda bulunuldu.