TÜİK’in verilerine göre enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı.
Duygu Ayber Gültekin / EVRENSEL – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları yıllık yüzde 32,87, aylık yüzde 2,55 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık artışı yüzde 3,74 olarak açıkladı. Anket katılımcısı ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2,71- 2,69 arasında olması yönündeydi.
TÜİK verilerine göre TÜFE’de ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış gerçekleşti. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,55, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,15 arttı. Özellikle konut grubundaki yüzde 50,96’lık zam, yurttaşların belini büken kalemlerin başında geldi. Hükümetin ısrarla sürdürdüğü kemer sıkma politikalarına rağmen enflasyon, yüzde 30 bandının altına inmedi.
Gıdada artış zirve yaptı
Enflasyonun alt kalemlerinde, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık bazda en yüksek artış yaşandı.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki artışlar, enflasyonun halkın temel ihtiyaçları üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
• Gıda ve alkolsüz içecekler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,87 zamlandı.
• Ulaştırma grubundaki yıllık artış yüzde 27,33 oldu.
• Yurttaşları en çok zorlayan bir diğer grup ise konut oldu. Konut grubunda (kira vs.) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,96 gibi fahiş bir oranda zam yapıldı.
Enflasyon kronikleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte derinleştirilen ve “rasyonalite” olarak sunulan kemer sıkma politikaları, enflasyonu dizginlemekte başarısız olmaya devam ediyor. “İşlenmemiş gıda, enerji, alkol ve tütün hariç” olarak hesaplanan ve politika yapıcılar tarafından “çekirdek enflasyon” olarak kabul edilen özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de ekimde yıllık yüzde 32,52, aylık yüzde 2,43 arttı. Bu veri, enflasyonist baskıların geniş tabanlı ve yapısal olduğunu ortaya koydu.
TÜFE’deki yıllık artış oranı, 2024’ün ikinci yarısından itibaren sürekli olarak yüzde 30 bandının üzerinde seyrediyor. Ekim 2025 itibarıyla enflasyonun bu bandın altına inmediği görülüyor. Bu durum, uygulanan politikaların enflasyonu kontrol altına almakta yetersiz kaldığını, fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşıldığını ve yüksek enflasyonun kronik bir sorun haline geldiğini ortaya koydu.
TÜİK’in açıkladığı diğer bir çarpıcı veri ise endekste yer alan 143 temel tüketim kaleminden 118’inde fiyat artışı yaşanmış olması. Sadece 18 kalemde düşüş, 7 kalemde ise değişim olmaması, hayat pahalılığının ne denli yaygın olduğunu kanıtlar nitelikte.
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 60
ENAG, 2025 yılı ekim ayına ait E-TÜFE (enflasyon tüketici fiyat endeksi) verilerini yayımladı. Verilere göre, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74 oranında artış oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi.
ENAG’ın verilerine göre, eylül ayında enflasyon yüzde 3,79 artarken, son 12 aylık fiyat artışı yüzde 63,23 olarak ölçülmüştü.
Beklentiler neydi?
AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05’e ineceği öngörülüyordu.
Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise aylık enflasyonun yüzde 2,71, yıllık enflasyonun yüzde 33,1 olması yönündeydi.
Eylülde beklentilerin üzerinde artmıştı
TÜİK’e göre tüketici fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 33,29, aylık yüzde 3,23 artmıştı. Böylece hem aylık hem de yıllık olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.
