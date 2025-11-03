arasında olması yönündeydi.

üzde 3,74 olarak açıkladı. Anket katılımcısı e

ştırma Grubu (ENAG) ise aylık artışı

(TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları

TÜİK verilerine göre TÜFE’de ekimde bir önceki y ılın aynı ayına g öre yüzde 32,87 art ış ger çekle şti. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,55, on iki ayl ık ortalamalara g öre ise yüzde 37,15 artt ı. Özellikle konut grubundaki yüzde 50,96’l ık zam, yurttaşların belini b üken kalemlerin ba şında geldi. H ükümetin ısrarla s ürdürdü ğ ü kemer s ıkma politikalarına rağmen enflasyon, y üzde 30 band ının altına inmedi.

G ıdada artış zirve yaptı

Enflasyonun alt kalemlerinde, g ıda ve alkols üz içecekler grubunda y ıllık bazda en y üksek art ış yaşandı.

En y üksek a ğırlığa sahip üç ana harcama grubundaki art ışlar, enflasyonun halkın temel ihtiya çlar ı üzerindeki y ıkıcı etkisini bir kez daha g özler önüne serdi.

• G ıda ve alkols üz içecekler bir önceki y ılın aynı ayına g öre yüzde 34,87 zamland ı.

• Ula ştırma grubundaki yıllık artış y üzde 27,33 oldu.

• Yurttaşları en çok zorlayan bir di ğer grup ise konut oldu. Konut grubunda (kira vs.) bir önceki y ılın aynı ayına g öre yüzde 50,96 gibi fahi ş bir oranda zam yapıldı.

Enflasyon kronikleşti

Hazine ve Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek’in g öreve gelmesiyle birlikte derinle ştirilen ve “rasyonalite” olarak sunulan kemer sıkma politikaları, enflasyonu dizginlemekte başarısız olmaya devam ediyor. “İşlenmemiş gıda, enerji, alkol ve t ütün hariç” olarak hesaplanan ve politika yap ıcılar tarafından “ çekirdek enflasyon” olarak kabul edilen özel kapsaml ı T ÜFE göstergesi (B) de ekimde y ıllık y üzde 32,52, ayl ık y üzde 2,43 artt ı. Bu veri, enflasyonist baskıların geniş tabanlı ve yapısal olduğunu ortaya koydu.

TÜFE’deki y ıllık artış oranı, 2024’ ün ikinci yar ısından itibaren s ürekli olarak yüzde 30 band ının üzerinde seyrediyor. Ekim 2025 itibar ıyla enflasyonun bu bandın altına inmediği g örülüyor. Bu durum, uygulanan politikalar ın enflasyonu kontrol altına almakta yetersiz kaldığını, fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşıldığını ve y üksek enflasyonun kronik bir sorun haline geldi ğini ortaya koydu.

T Ü İK’in a ç ıkladığı diğer bir çarp ıcı veri ise endekste yer alan 143 temel t üketim kaleminden 118’inde fiyat art ışı yaşanmış olması. Sadece 18 kalemde d ü ş ü ş, 7 kalemde ise değişim olmaması, hayat pahalılığının ne denli yaygın olduğunu kanıtlar nitelikte.

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 60

ENAG, 2025 yılı ekim ayına ait E-T ÜFE (enflasyon tüketici fiyat endeksi) verilerini yay ımladı. Verilere g öre, ekim ay ında bir önceki aya k ıyasla y üzde 3,74 oran ında artış oldu. Y ıllık enflasyon oranı ise y üzde 60 olarak belirlendi.

ENAG’ın verilerine göre, eylül ay ında enflasyon y üzde 3,79 artarken, son 12 ayl ık fiyat artışı y üzde 63,23 olarak ölçülmü şt ü.

Beklentiler neydi?

AA Finans’ ın anketine katılan e konomistlerin ekim ay ı enflasyon beklentilerinin ortalamasına g öre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan y ıllık enflasyonun ekimde y üzde 33,05’e inece ği öngörülüyordu.

Bloomberg HT anketine kat ılan ekonomistlerin beklentisi ise aylık enflasyonun y üzde 2,71, y ıllık enflasyonun y üzde 33,1 olmas ı y önündeydi.

Eylülde beklentilerin üzerinde artmıştı