Erdoğan emekli ve gençleri kaybetti: İşte AKP’nin oy aldığı tek grup

Ankara Araştırma tarafından 16-19 Ekim tarihleri arasında yapılan son araştırma, yaş gruplarına göre siyasi tercihlerin nasıl şekillendiğini ortaya koydu. “Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, iktidar partisi AKP’nin özellikle gençler ve emekliler arasında ciddi oy kaybı yaşadığını gösterdi.

GENÇLERDE CHP FARKI AÇIK

18-29 yaş grubunda CHP yüzde 35,2 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 22,8’de kaldı. Bu yaş grubunda Zafer Partisi’nin yüzde 11,6’lık oranla üçüncü sıraya yerleşmesi dikkat çekti.

AKP SADECE ORTA YAŞTA ÖNDE

30-55 yaş aralığında tablo tersine dönüyor. Bu grupta AKP yüzde 37,6 ile birinci, CHP ise yüzde 26,8 ile ikinci sırada. DEM Parti, MHP ve İYİ Parti bu yaş grubunda tek haneli oranlarda seyrediyor.

EMEKLİLERDE CHP ZİRVEDE

55 yaş ve üzeri seçmenlerde ise CHP yüzde 39 oy oranıyla açık farkla öne çıkarken, AKP yüzde 28,6’da kalıyor. Ankete göre AKP, yalnızca orta yaşlı seçmen grubunda üstünlüğünü koruyabiliyor; gençler ve emeklilerde ise Erdoğan yönetimine olan destek belirgin biçimde azalmış durumda.