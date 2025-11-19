Erdoğan İmralı görüşmesinde topu komisyona attı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, “Bunun sorumluluğu herkesten ve her şeyden önce 86 milyonu temsilen bu yüce çatı altında görev yapan siz milletvekillerimin omuzlarındadır. Komisyonun Türkiye için Türkiye’nin güvenli geleceği için milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum” dedi. Komisyon, cuma günü PKK’nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmemeyi oylayacak. MHP lideri Bahçeli, Komisyon’un PKK lideri Öcalan ile görüşmemesi durumunda “Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı’ya giderim” demişti.

Erdoğan, Bahçeli’nin İmralı Süreci’nde cesur ve ufuk açıcı bir yol gösterici olduğunu belirterek; “Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun bugüne kadar gayet olumlu umut ve cesaret verici ilerlemeler kaydettik. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur ufuk açıcı, yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bugünlere gelmesine eşsiz katkılar sağladı” dedi.

Erdoğan, süreçte görünmeyen birçok ‘badirenin’ atlatıldığını da ilk kez açıklayarak şöyle konuştu:

“Biz de gerek hükümet, gerekse parti olarak son derece hassas bir çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Sorumluluğumuz çerçevesinde ve hukuk dairesinde ne gerekiyorsa onun yerine gelinmesinde asla imtina etmedik. Elbette bu dönemde bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Pek çok sabotajı savuşturduk. Pek çok düğümü çözdük. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber.”

“SORUMLULUK OMUZLARINIZDA”

Erdoğan, İmralı Süreci’nde kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun cuma günü toplanacağını hatırlattı. Erdoğan, bu hatırlatmanın ardından AKP Grup’un milletvekillerine seslenip ‘sorumluluğun’ onlarda olduğunu söyledi. Erdoğan şunları söyledi:

“Meclis Başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapılmasına karar verildiği anlaşılıyor. Komisyonun sonraki oturum dahil bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, sağduyulu ve özellikle uzlaşmacı anlayış temelinde sürdüreceğine inanıyorum. Bir defa şu gerçeğin hepimiz farkındayız. Türkiye’nin sırtında adeta büyük bir belaya dönüşen terör musibetinden tamamen kurtulmasının vakti artık çoktan gelmiştir. Verilen mücadeleyi ödenen bedelleri, çekilen çileleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunun sorumluluğu herkesten ve her şeyden önce 86 milyonu temsilen bu yüce çatı altında görev yapan siz milletvekillerimin omuzlarındadır. Terörün açtığı yaraları kardeşlik merhemiyle sarmış güçlü bir Türkiye’nin inşasında yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de geleceğini şekillendirecek huzur, refah ve barış ikliminin kökleşmesine hepimize meclisteki her bir milletvekiline millete karşı mesuliyet duygusu taşıyan tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşüyor.”

“KOMİSYON EN İSABETLİ KARARI VERİR”

Erdoğan ardından komisyondaki partilerin de ‘yapıcı’ bir tutum sergilemesi için ‘temennide’ bulunup şunları ifade etti:

“Milletimizin bizden beklentilerini idraki ile önümüze gelen konularda çözüm odaklı bir yaklaşım içinde olacağız. Samimi temennim odur ki komisyondaki tüm partiler ve üyeler de bizimle aynı sorumlu ve duyarlı davranışı sergiler, daha yapıcı bir tutum takınırlar. Biz bu noktada ümit varız. Komisyonun Türkiye için Türkiye’nin güvenli geleceği için milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum.” HALKTV

