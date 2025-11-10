Erdoğan sloganına izin var “Andımız”a yok!

Anıtkabir’de 10 Kasım törenleri sırasında “Andımız”ı okumak isteyen bir grup gence görevlilerin müdahale etmesi tepkilere yol açtı. Görevlilerin “Burası bir kabir, saygılı olun” uyarısı, tepkilere neden oldu. Anıtkabir’de Erdoğan lehine sık sık slogan atılırken andımız okuyan gençlere müdahale edilmesi ‘çifte standart’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

Anadolu’yu emperyalist işgalden kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı.

Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te Türkiye’nin dört bir yanında sirenler çalarken, yurttaşlar da saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı başkanları, TSK komuta kademesi, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı.

Anıtkabir’e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı Anıtkabir’e bir tek slogan atmak için gelmişler! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika | Anıtkabir’de yine Erdoğan sloganı atıldı! Son dakika | Anıtkabir’de yine Erdoğan sloganı atıldı!

ANITKABİR’DE ANDIMIZA MÜDAHALE

Ulu Önder Atatürk yurdun dört bir yanında anılırken dün Anıtkabir’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir grup gencin “Andımız”ı okumasına görevlilerin müdahale ettiği anlara ait görüntüler tepki topladı.

Bir görevlinin gençlere, “Burası bir kabir. Saygılı olur musunuz?” diyerek müdahale ettiği duyuldu.

“MUSTAFA KEMAL’LER YENİLMEZ”

Olayı yaşayan gençlerden biri sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’dan ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımızla Atamızın huzuruna çıktık. Küçük kardeşimiz Emir Timur, Andımız’ı okumaya başladığında görevliler müdahaleye geldi. Senelerdir sabah saatlerinde Anıtkabir’e girip siyasi slogan atanlara kimse karışmazken, biz Atamızın huzurunda onun yolunda yürüyeceğimize and içtiğimiz için uyarıldık. Görevli sürekli ‘burası bir kabir’ vurgusu yapıyor. Anıtkabir de Atatürk de bizimdir! Türk gençliğinindir! Mustafa Kemaller yenilmez!”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinde atılan sloganların da tepki çektiği hatırlatılırken, 10 Kasım’da yaşanan bu olay “çifte standart” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.

Bu habere emoji ile tepki ver