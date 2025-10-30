Erdoğan ve İmralı Heyeti üçüncü kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın Türkiye dışına çekildiğini açıklamasının ardından ilk kez DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede “Terörsüz Türkiye” sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Bir saat süren görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

İmralı Heyeti daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Görüşmeden önce medyaya konuşan Pervin Buldan, “Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Bu nedenle bu görüşme çok önemli ve anlamlı” dedi.

Mithat Sancar ise “Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikir, öneri ve değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyeti, 23 Ekim’de Edirne ve Kandıra cezaevlerinde Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimleri ile görüşmüştü.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, heyet aracılığıyla, yeni sürece “katkı sunmaya hazır” olduğunu söyledi.

DEM Parti İmralı Heyeti ayrıca, eski HDP Eş Genel Başkanlarından Figen Yüksekdağ ile de görüştü.

Heyet eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i de cezaevinde ziyaret etti.

Komisyon Fidan ve Tunç’u dinledi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 30 Ekim’deki toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açış konuşmasında komisyonun nihai rapor aşamasına geldiğini belirterek komisyonun yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili bir çerçeve oluşturacağını, yasal düzenlemeyi ise TBMM’nin yapacağını ifade etti.

Kurtulmuş, daha sonra “konunun hassasiyeti” gerekçesiyle, bu toplantının basına kapalı yapılmasını önerdi. Yapılan oylamada, TİP Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş ve CHP Milletvekili Salih Uzun’un ret oyuna karşın, oturumun basına kapalı yapılması kararlaştırıldı

Toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde ise Adalet Bakanı Tunç, sunum yaptı. Bakanlar sunumlarını daha kısa tutarken, ağırlıklı olarak milletvekillerinin sorularını yanıtladılar ve bu nedenle toplantı yaklaşık altı saat sürdü.

Tunç: Yasal düzenleme Meclis’in taktirinde

Komisyon toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşmasına dönük çalışmaları desteklediklerini; bu çerçevede bakanlık olarak, idari uygulamalardan kaynaklı sorunların giderilmesi için yapılan çalışmaları milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi.

Süreçle ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa, bunun Meclis’in taktirinde olacağını vurgulayan Tunç, “Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Komisyonun İmralı’ya gitmesi gündeme geldi mi?” sorusuna da Tunç, bu konunun komisyonun taktirinde olduğunu söylemekle yetindi.

Demirtaş dokuz senedir tutuklu

Selahattin Demirtaş Kasım 2016’dan beri tutuklu. Yeni çözüm süreci, Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili ulusal kamuoyunda beklentileri artırmıştı.

Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimleri de yeni çözüm süreciyle birlikte, Demirtaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Türkiye’nin AİHM itirazına yankılar: ‘Ortada bir süreç varsa Selahattin Demirtaş neden hâlâ hapiste?’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkında 2018, 2020 ve 2025’te verdiği hak ihlali ve tahliye kararları bulunuyor, Türkiye bu kararları şimdiye kadar uygulamadı.

Adalet Bakanlığı, AİHM’in son hak ihlali kararına da 8 Ekim’de itiraz etti.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Demirtaş açıklamasında, parti yönetimine seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için hazır olduğunu söylediğini. ancak bunun parti yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini belirtmişti.

