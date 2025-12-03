Erdoğan’dan “Stockholm Sendromu” açıklaması: Muhalefeti parçalamak için ‘cellat’a sarıldı

İktidarın süreci muhalefeti parçalayıp zayıflatmak için kullandığının bir işareti daha Erdoğan’dan geldi. CHP ve DEM Parti arasındaki ‘cellat’ polemiğini büyütmeye yönelik ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. İktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreç başladığından beri, sorumluluk almaktan ve konuşmaktan geri duran Erdoğan, muhalefetin “elinizi taşın altına koyun” çağrılarına istinaden “Cumhur ittifakı olarak bir siyasi risk alıyorsak sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyorsak işte bunun için alıyoruz” dedi. Erdoğan’dan iktidarın süreci muhalefeti parçalayıp zayıflatmak için kullandığının bir işareti daha geldi. Konuşmasının büyük bölümünde CHP’ye DEM Parti ve Kürtler üzerinden yüklenen Erdoğan, geçmişle hesaplaşma vurgusu yaparak “cellat” polemeğini büyütmeye çalıştı. Diğer yandan Cumhur İttifakının sürecin arkasında durduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, bundan sonraki dönemde adımların hızlanabileceğini umut ettiğini belirtti.

CHP’yi hedef aldı: Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dördüncü kez seçildiği 39’uncu Olağan Kurultay’ı da hedef alarak, şunları söyledi: “Kızılelma testleri Sinop’ta yapıldı. Bu küresel başarıya Sinop’ta ulaşıldı. CHP Genel Başkanı bu testleri Sinop’ta balıklar rahatsız oluyor diyerek eleştirmişti. Biz ona Sinoplu Diyojen’in meşhur sözüyle cevap verelim; gölge etme, başka ihsan istemez. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın, kendi iç meselelerinizle uğraşın, gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının, içinizdeki yolsuzluk yapanlardan arının. Bize gölge etmeyin, o bize yeter.”

“Cellat” tartışmasına sarıldı: “Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Stockholm Sendromu” sözlerine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Hadi Türkiye’yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide elifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir. Bu beyefendiye sormak lazım. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak, kendi tarihine bak, CHP’nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin. Sen ömrün boyunca hiç mi CHP’nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir.”

“Kürt kardeşlerim bunlar için sadece bir oy deposu”

Erdoğan şöyle devam etti: “Şurada Ulus Meydanı’nda, İstiklal Mahkemeleri’nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir.Ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında Tunceli’den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. CHP her şeye çıkar odaklı alışkanlığından kurtulamıyor. Kendileri ağa, geri kalan milyonlarsa maraba. Kürt kardeşlerim bunlar için sadece bir oy deposu. Ama artık yutmazlar. Denklem gayet basit: Hiçbir karşılık beklemeden seçimlerde oy verdiğinizde sizden iyisi yok; tersi bir durumda ise sizden kötüsü yok.”

“Barzani” tepkisi: Açıklamalar kabul edilemez

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “peşmerge” açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, “İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığı’mız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş gerekli diplomatik adımlar atılmış. İzahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmeli.” diye konuştu.

“Bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyorum”

Sürece dair konuşan Erdoğan, Cumhur İttifakının fikir birliği içinde olduğu vurgusunda bulunarak, “AK Parti olarak bizim tavrımız nettir. Biz tüm Türkiye’yi kucaklamaya devam edeceğiz. Partimizin, ittifakımızın devletimizin önce terörsüz Türkiye’yi ardından ülkemize yönelik terör tehdidinin bertaraf edildiği terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. Cumhur İttifakı fikir anlayış ve fikir birliği içindedir. Her fırsatta söylüyorum. Allah’ın izni ile bu sefer başaracağız. Cumhur ittifakı olarak bir siyasi risk alıyorsak sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyorsak işte bunun için alıyoruz. Bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İyimser konuşurken, 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de göz ardı etmiyoruz: Hedefe yaklaştıkça istismar mekanizmaları daha fazla devreye girecek. Tarihi bir sorumluluk üstlenen komisyonumuzun şimdiye kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını, bundan sonra da milletin ve memleketin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla tekemmül ettireceğine inanıyorum. AK Parti olarak biz bugüne kadar olduğu gibi sorumluluk almaya, yapıcı ve ön açıcı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Stockholm Sendromu” polemiği nasıl çıktı?

CHP Lideri Özel, CHP 39’uncu Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçim günü şunları ifade etmişti: “Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

DEM Parti de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: “Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Çanakkale’den yanıt verdi: “Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız…”

Hatimoğulları’nın tepkisi üzerine Özel, “Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. Hangi siyasi parti olursa olsun diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim” demişti.

Bu açıklamanın üstüne polemiğe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da dahil olarak dünkü grup toplantısında, “Sayın Özgür Özel bize ‘Stockholm sendromu’ teşhisi koyuyor, ‘Celladınıza aşık olmayın’ diyor. Cellat defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Çözümün karşısındaysanız sözünüzü açık söyleyin” ifadelerini kullanmıştı. EVRENSEL

