Erol Eğrek’in katillerini 6 ayda saldılar

Erol Eğrek’in dövülerek öldürülmesine dair dava, sanıkların 6 ayda serbest kalmasıyla kapatıldı. Eğrek’in kanı kurumadan, adalet terazisi sermayenin ağırlığıyla bir kez daha kırıldı.

Tazminatını almak için Çalık Holdingin İstanbul Şişli’deki binasının önüne giden İşçi Erol Eğrek’i döverek öldüren şirket korumaları ve bir polis, altı ayın sonunda serbest bırakıldı. “Taksirle öldürme” suçundan yalnızca 1 yıl 8 ay ceza verilen sanıkların hükmü ertelendi, tutuklu üç kişi tahliye edildi.

Erol Eğrek, 2004-2009 yılları arasında Türkmenistan’da Çalık Holdinge bağlı bir tekstil fabrikasında çalıştı. İşten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamadı. 2010’dan itibaren alacağını tahsil etmek için Türkiye’de birçok girişimde bulundu, defalarca şirketle görüştü, eylemler yaptı. Ancak hiçbir sonuç alamadı. 9 Mayıs 2025 günü yine aynı taleple Çalık Holding binası önüne gittiğinde, holdingin korumaları ve bir polis tarafından darbedilerek öldürüldü.

‘Haklarını almıştı’ yalanı

Eğrek’in ölümünün ardından Çalık Holding yaptığı açıklamada işçiye borcu olmadığını, “Tüm haklarını alarak ayrıldığını” öne sürdü. Ancak Eğrek’in 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü hukuki ve fiili mücadele bu iddiayı yalanladı. Ailesi, iş arkadaşları ve emek örgütleri, “Erol’un tek suçu hakkını istemesiydi” diyerek tepki gösterdi.

Dava altı ayda kapatıldı

Olayın ardından gözaltına alınan 1’i polis 6 kişiden 3’ü “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasında savcı, sanıkların “Olası kastla öldürme” değil, daha düşük ceza anlamına gelen “Bilinçli taksirle öldürme” suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Dün görülen ikinci duruşmada, Erol Eğrek’in ailesi mahkemeye şikayetten vazgeçme dilekçesi sundu. Savcı bu gelişmenin ardından mütalaasını değiştirerek tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, altı sanığa “Taksirle öldürme” suçundan 1 yıl 8 ay ceza verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tutuklu üç sanık tahliye edildi, tutuksuz sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı, bir sanık ise beraat etti. Böylece bir işçinin dövülerek öldürülmesi altı ayda cezadan muaf bırakılmış oldu.

‘Bu dava tüm işçi sınıfının davasıdır’

Hendek Havai Fişek Fabrikası patlamasında ağabeyi Halis Yılmaz’ı kaybeden Mervenur Yılmaz, karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Çalık Holdingin, 2010’dan beri tazminatını ödemediği ve sırf hakkını aradığı için şirket korumaları tarafından dövülerek öldürülen İşçi Erol Eğrek’in ailesi şikayetini geri çekmiş. Savcı tutukluların tahliyesini istemiş. Amacım aileyi hedef göstermek değil; bu sürecin ne baskılarla, ne tehditlerle yürümüş olabileceğini biliyorum. Ama bu dava, tüm işçi sınıfının davası olmalıdır. Bu dava, emeğiyle kazanan herkesin mücadelesidir. O yüzden #ErolEğrekİçinAdalet.”

Devlet teşvikleriyle büyüyen holding

Enerjiden madene, finanstan medyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Çalık Holding, AKP döneminde devlet teşvikleriyle büyüyen gruplardan biri oldu. Holding, yalnızca son sekiz yılda kamu kaynaklarından toplam 3.7 milyar TL’ye denk gelen teşvik aldı.

Şirketin Çalık Denim, Gap İnşaat, Bakırtepe ve Kartaltepe Madencilik gibi iştirakleri bu yıllarda kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Yani Erol Eğrek’in 7 milyon TL’lik tazminatı ödenmezken, bu miktarın tam 540 katı devlet eliyle Çalık Holdinge aktarıldı.

Damat Albayrak’la başlayan medya hamlesi

Çalık Holding, 2007 yılında Berat Albayrak’ın genel müdür olmasıyla medya sektörüne girdi. Aynı yıl yapılan ve yalnızca Çalık’ın katıldığı TMSF ihalesiyle Sabah-ATV’yi satın aldı. Satın alma, kamu bankalarından alınan 750 milyon dolarlık krediyle finanse edildi. Bu medya kolu daha sonra Kalyon Grubuna devredildi.

Holdingin adı Pandora belgelerinde de geçti. Belgelerde yüz milyonlarca dolarlık offshore hesaplar ifşa edildi. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk’un en büyük özel bankası BKT’nin de sahibi. Bu banka hakkında Arnavutluk yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı.

AKP ile iç içe: Nikah masasında iktidar

Ahmet Çalık’ın oğlu Mehmet Çalık’ın düğünü, AKP’nin üst düzey isimlerini bir araya getirmişti. Nikahı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kıyarken, şahitliklerini Binali Yıldırım yaptı. Düğüne Hakan Fidan, Hulusi Akar, Fuat Oktay, Ömer Çelik, Mustafa Varank ve Öznur Çalık gibi çok sayıda hükümet yetkilisi katıldı. Evrensel