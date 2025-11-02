Eskişehir’de Cengiz Holding’e tepki: “Ağaçlarımızı, tarlalarımızı madene vermeyiz”

Çağdaş Çavuşoğlu / Evrensel Eskişehir – Cengiz Holding’e bağlı ETİ Bakır AŞ’nin Eskişehir’de kurmak istediği siyanürlü altın madeni tepkilere yol açtı. Köylüler, “57 bin ağacı kestirmeyiz, yaşam hakkımızı savunacağız” dedi.

Cengiz Holding’e bağlı ETİ Bakır AŞ’nin Mihalgazi ve Tepebaşı ilçeleri arasında kurmayı planladığı siyanürlü altın madeni projesine tepkiler büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu onaylamasının ardından, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Mihalgazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde açıklama yaptı.

Platform adına yapılan açıklamada, projenin Sakarya Vadisi’nin doğal dokusunu ve bölgedeki tarım alanlarını yok edeceği belirtilerek, “57 bin ağacın kesilmesi planlanıyor. Bu yalnızca doğanın değil, burada yaşayan insanların da yaşam hakkının gaspıdır” denildi.

Basın açıklamasına köy muhtarı ve mahallede yaşayan yurttaşlarda katıldı. Mahallede yaşayan yurttaşlar da projeye tepkili. Köylüler, siyanürlü madenin tarımı, arıcılığı ve hayvancılığı bitireceğini dile getirerek, “Ağaçlarımızı, tarlalarımızı madene vermeyiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için buradayız” sözleriyle tepkilerini ifade etti.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, siyanürlü madenin çevreye vereceği zararın yanı sıra, Cengiz Holding’in yıllardır kamu kaynaklarını yağmalayan politikalarla büyüdüğüne dikkat çekti.

