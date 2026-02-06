HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEEzine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
TÜRKİYE

Ezine madencilik “halk toplantısı”na halkı çağırmadı”

Açık Gazete
Açık Gazete

AHMET KAVAKLI / AÇIK GAZETE ÇANAKKALE – Ezine Madencilik A.Ş. halk toplantısına halk çağırmadığı için protesto edildi. Ezine Madencilik A.Ş.’nin “Kalker ocağı genişletilmesi ve kırma eleme tesisi projesi ile ilgili olarak Derbentbaşı Köyü’nde yasa gereği halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ezine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
Gazetemiz muhabiri Ahmet Kavaklı toplantıyı yerinde izledi…

Derbentbaşı Köyü’nde 5 Şubat günü düzenlenen toplantıya sadece çevreci STK’ler katıldığı ve bölge sakinlerinin olmaması dikkati çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin açılış konuşması sonrasında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal toplantı duyuru yazısının Derbentbaşı Köyü Muhtarlığı’na gönderilip gönderilmediğini sordu. Salonda hazır bulunan Muhtar Hüseyin Cura da kendisine bçyle bir yazı gelmediğini ve hethangi bir şekilde bilgilendirilmediğini söyledi.

Doğan Ünal ve diğer STK temsilcileri de bir oldu bittiye ve usulsüzlüğe izin vermeyeceklerini belirterek şirkete tepki gösterdiler… Süheyla Doğan Ünal ilgili bölge insanlarına duyuruusu resmen yapılmayan toplantının iptal edilmesi ve duyurunun yapılmasını istedi. Şirket yetkilileri ve görevlilerin toplantıyı yapma ısrrı üzerine toplantıdaki STK ve yaşam savunucusu katılımcılar usülsüzlüğü protesto ederek tutanak imzalayıp toplantıyı terkettiler.

Kaz Dağları’nda vahşi madencilik yapmakla suçlanan Ezine Madencilik A.Ş. genişletme projsie Araplar Boğaz’ını ve sadece 500 metre güneyinden bölgenin can damarlarından biri olan Menderes Çayı’nı ve hemen yakınındaki zeytinlikleri tehdit ettiği öne sürülüyor.

Projeye karşı çıkan STK ve yaşam savunucuları Ezine Maden AŞ’nin kapasite artışı istediği kırma taş ocağının yarattığı tahribatı fotoğraf ve videolar ile kamu oyuna anlatarak başta yerel yönetim olmak üzere ilgili yetkilileri göreve çağırıyor ve halka “Bu yıkıma dur demek için birlik olalım” mesajını yayıyorlar.

Ezine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal halksız “halk toplantısı”nı protesto etti… (F: Ahmet Kavaklı)
Ezine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal halksız “halk toplantısı”nı protesto etti… (F: Ahmet Kavaklı)
Şirket ve resmi görevliler halksız "halk toplantısı"nda ısrar ettiler. (F: Ahmet Kavaklı)
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal halksız “halk toplantısı”nı protesto etti… Şirket ve resmi görevliler halksız “halk toplantısı”nda ısrar ettiler. (F: Ahmet Kavaklı)
Ezine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
Ezine Maden AŞ’nin kapasite artışı istediği kırma taş ocağının yarattığı tahribat
Ezine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
Ezine Maden AŞ’nin kapasite artışı istediği kırma taş ocağının yarattığı tahribat
Ezine madencilik "halk toplantısı"na halkı çağırmadı"
Ezine Maden AŞ’nin kapasite artışı istediği kırma taş ocağının yarattığı tahribat

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Rojava: Ateşkes, barış ve özgürlük

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

spot_img
spot_img
spot_img

En Son Haberler

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Rojava: Ateşkes, barış ve özgürlük

KÖŞE YAZILARI
ROJAVA: ATEŞKES, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK Yeni Dönemin Riskleri, Olanakları ve...

Kahvaltıya Kalsana: Geleneksel hayat bir gece çalan kapı ziliyle parçalanır!

KÖŞE YAZILARI
İSMAİL CEM ÖZKAN * - Ve perde demeyeli ne...

Zeydan Karalar tahliye sonrası Adana’da

TÜRKİYE
BBC Türkçe - İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın bazı...

Beştepe’den ‘Umut Hakkı’ açıklaması: Öcalan’ı da kapsıyor

TÜRKİYE
MHP’li Feti Yıldız’ın gündeme getirdiği “umut hakkı” açıklamasına ilişkin...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.