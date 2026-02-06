Ezine madencilik “halk toplantısı”na halkı çağırmadı”

AHMET KAVAKLI / AÇIK GAZETE ÇANAKKALE – Ezine Madencilik A.Ş. halk toplantısına halk çağırmadığı için protesto edildi. Ezine Madencilik A.Ş.’nin “Kalker ocağı genişletilmesi ve kırma eleme tesisi projesi ile ilgili olarak Derbentbaşı Köyü’nde yasa gereği halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Derbentbaşı Köyü’nde 5 Şubat günü düzenlenen toplantıya sadece çevreci STK’ler katıldığı ve bölge sakinlerinin olmaması dikkati çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin açılış konuşması sonrasında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal toplantı duyuru yazısının Derbentbaşı Köyü Muhtarlığı’na gönderilip gönderilmediğini sordu. Salonda hazır bulunan Muhtar Hüseyin Cura da kendisine bçyle bir yazı gelmediğini ve hethangi bir şekilde bilgilendirilmediğini söyledi.

Doğan Ünal ve diğer STK temsilcileri de bir oldu bittiye ve usulsüzlüğe izin vermeyeceklerini belirterek şirkete tepki gösterdiler… Süheyla Doğan Ünal ilgili bölge insanlarına duyuruusu resmen yapılmayan toplantının iptal edilmesi ve duyurunun yapılmasını istedi. Şirket yetkilileri ve görevlilerin toplantıyı yapma ısrrı üzerine toplantıdaki STK ve yaşam savunucusu katılımcılar usülsüzlüğü protesto ederek tutanak imzalayıp toplantıyı terkettiler.

Kaz Dağları’nda vahşi madencilik yapmakla suçlanan Ezine Madencilik A.Ş. genişletme projsie Araplar Boğaz’ını ve sadece 500 metre güneyinden bölgenin can damarlarından biri olan Menderes Çayı’nı ve hemen yakınındaki zeytinlikleri tehdit ettiği öne sürülüyor.

Projeye karşı çıkan STK ve yaşam savunucuları Ezine Maden AŞ’nin kapasite artışı istediği kırma taş ocağının yarattığı tahribatı fotoğraf ve videolar ile kamu oyuna anlatarak başta yerel yönetim olmak üzere ilgili yetkilileri göreve çağırıyor ve halka “Bu yıkıma dur demek için birlik olalım” mesajını yayıyorlar.

