21.2 C
İstanbul
Cumartesi, Eylül 27, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYEFaruk Bildirici: Erdoğan'a uçakta sorulan sorular saatler öncesinde bana geldi
TÜRKİYE

Faruk Bildirici: Erdoğan’a uçakta sorulan sorular saatler öncesinde bana geldi

acikgazete
acikgazete

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinden dönüşünde uçağında bulunan gazetecilerin kendisine yönelttiği sorularla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’a gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıkladı.

Bildirici, “Uçaktaki gazeteciler, soruları kendilerinin belirlediklerini savundular ama eğer İletişim Başkanlığı ellerine hazır soru vermiyorsa nasıl oldu da bu sorular bana saatler öncesinden gelebildi? Umarım İletişim Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda bir açıklaması vardır. Zaten sorulan sorular da çok eksik. Düşünebiliyor musunuz, ABD ile enerji alanında yeni anlaşmalar imzalanmış, Rusya’dan petrol ve doğalgaz almayın denmiş, Boeing uçak alımı için anlaşma imzalanmış! Ancak bunları sormamış uçaktaki gazeteciler… Hadi hepsini geçtim, F-35 konusunda Trump ile görüşmede ne olduğunu bile sormaz mı bir gazeteci?” ifadelerini kullandı.

Faruk Bildirici: Erdoğan'a uçakta sorulan sorular saatler öncesinde bana geldi

“BANA SAATLER ÖNCE NASIL GELDİ?”
Bildirici’nin konuyla ilgili sosyal medya platformu X’teki sözleri şöyle:

“Bunun bir açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları sorular liste halinde bana geldi. Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu. Türkiye saatiyle 22.10’du sorular geldiğinde. Bu soruları, tanık olmaları için iki gazeteci arkadaşımla daha Erdoğan ile sohbetin açıklanmasından saatler önce dün gece ve bu sabah erkenden paylaştım.

İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan’a sorulan sorular ve yanıtlarının medyaya gönderilmesinden sonra bendeki metinle karşılaştırdım! Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular -sözcüğü sözcüğüne olmasa da- aynı şekilde Erdoğan’a sorulmuştu. Hatta soruların sıralaması da uyuyordu. Gerçi daha önce uçaktaki gazeteciler, soruları kendilerinin belirlediklerini savundular ama eğer İletişim Başkanlığı ellerine hazır soru vermiyorsa nasıl oldu da bu sorular bana saatler öncesinden gelebildi? Umarım İletişim Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda bir açıklaması vardır.

Gözden Kaçmasın  Trump'tan F-35 için 'şart': 'Önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak'

Zaten sorulan sorular da çok eksik. Düşünebiliyor musunuz, ABD ile enerji alanında yeni anlaşmalar imzalanmış, Rusya’dan petrol ve doğalgaz almayın denmiş, Boeing uçak alımı için anlaşma imzalanmış! Ancak bunları sormamış uçaktaki gazeteciler… Hadi hepsini geçtim, F-35 konusunda Trump ile görüşmede ne olduğunu bile sormaz mı bir gazeteci?”

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Kürtçe Şarkılar Çalıyor, Ama Sorun Bitmiyor
Sonraki haber
Gürsel Tekin ve 5 arkadaşına CHP’den ihraç

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İşçi sendikaları neden otokrasiye karşı çıkmalıdır?

KÖŞE YAZILARI
İşçi sendikaları neden otokrasiye karşı çıkmalıdır? Otokrasiden çıkış dersleri (iv) Prof....

Elon Musk ve Prince Andrew’ün adları yeni Epstein dosyalarında

DÜNYA
Seks ticaretinden hüküm giyen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'e dair...

Irak’tan Türkiye’ye petrol akışı yeniden başladı

TÜRKİYE
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı 2,5 yıl aradan sonra...

Trump’ın Türkiye’ye ‘Rusya’dan enerji almayı bırak’ çağrısı ne kadar gerçekçi?

DÜNYA
Hilken Doğaç Boran BBC Türkçe - ABD Başkanı Donald...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE