Fatih Altaylı’nın tutukluluk haline devam

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması için bugün saat 10.00’da Silivri’de hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “hedef alan tehdit içerikli” sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 104 gün önce tutuklanmıştı. Hakkında açılan dava kapsamında bugün Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Altaylı, söz konusu yayındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasına karşı savunmasını yapacak. İddianamede, Altaylı için en az beş yıl hapis cezası talep ediliyor.

“HAK YERİNİ BULUR”

Fatih Altaylı, tutukluluk sürecinde, hakkında hazırlanan iddianamenin yasal süreçlere aykırı olarak avukatlarından önce basın organlarına dağıtıldığını ifade etmişti. Altaylı, bu duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Yani beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. İlginç olan iddianamenin avukatlarımdan önce basına dağıtılmasıydı. Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.”

Bu habere emoji ile tepki ver