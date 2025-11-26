HABER ARA
TÜRKİYE

Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Gazeteci Fatih Altaylı “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altaylı’nın tutukluluğu devam edecek.
“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran’da tutuklanan Fatih Altaylı (63) ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan salonda görüldü.

Savunmasını yapan Altaylı, mahkemeden beraatini talep etti. Savcılık ise sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

ALTAYLI’YA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Altaylı’nın “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalından 20 Haziran’da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı’nın eyleminin Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyordu.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin “iletme kastı” ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydediliyordu.

İddianamede, müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran’da şikayetçi olduğu aktarılıyordu.

Altaylı’nın, YouTube kanalındaki videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı” belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı’nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği ifade ediliyor.

İddianamede Altaylı’nın “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması isteniyordu.

