Futbolda bahis: 17 hakem ve iki kulüp başkanı dahil 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 17’si hakem, ikisi kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi için gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İstanbul dahil 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda başsavcılık, iki kişinin yurt dışında olduğu, bir kişinin adresinde bulunamadığı, 18 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık, gözaltı kararı verilen 17 hakem için “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamalarını yaptı.

Açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Kulübü’nün eski sahibi Turgay Ciner ve kulübün eski başkanı Fatih Saraç’a da “müsabaka sonucunu etkileme” suçlaması yöneltildi.

Eylül ayında Can Holding ve Ciner Grup’a yönelik başlatılan başka bir soruşturma kapsamında Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atanmıştı. Bu soruşturmada Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medyada manipülatif içerikler paylaştığı iddia edilen U.E. isimli bir kişi hakkında da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturmanın geçmişi

Kamuoyu hakemlere yönelik bahis operasyonundan 27 Ekim’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun basın toplantısıyla haberdar oldu.

Hacıosmanoğlu profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Bahis oynayan hakemlerin yedisinin üst klasman hakem, 15’inin üst klasman yardımcı hakem, 36’sının klasman hakem ve 94’ünün de klasman yardımcı hakem olduğu ifade edildi.

Hacıosmanoğlu basın toplantısında şu bilgileri paylaştı:

“10 hakem 10 binin üzerinde bahis oynadı.

“Bir hakem tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadı.

“142 hakem ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadı.

“Bazı hakemler ise bir seferlik bahis oynadı.”

Aynı gün konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasına göre hakemlerin bahis oynadığına ilişkin İstanbul merkezli soruşturma Nisan 2025’te başladı.

Daha sonra bazı hakemlerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu ile TFF’ye bağlı Merkez Hakem Kurulu hakkında başka bir soruşturma başlatıldı.

Ancak Antalya’daki başsavcılık makamı yetkisizlik kapsamında dosyayı İstanbul’a gönderdi. Her iki soruşturma dosyası da İstanbul’da birleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu’nun son açıklamasını da ihbar olarak kabul ederek dosyaya dahil edildiğini duyurdu.

Bu hakemler daha sonra TFF’ye bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Süper Lig hakemi Zorbay Küçük de vardı.

Küçük 30 Ekim’de, kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulundu ve ne futbol ne de başka bir sporda bahis oynadığını savundu.

Adliye önünde gazetecilere konuşan Küçük bahis sitesine üye olmadığını söyledi.

TFF 1 Kasım’da PFDK’ya sevk edilen 152 hakemden 149’una “bahis oynama” gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Ancak Zorbay Küçük ile birlikte Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkında ise incelemenin devam ettiği açıklandı. BBC TÜRKÇE

