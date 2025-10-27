Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görevli 571 hakemden 152’sinin aktif olarak online bahis oynadığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama üzerine mevcut soruşturmanın derinleştirileceğini açıkladı.

Federasyonun Riva’daki tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, yürütülen TFF soruşturmasına göre, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerin yaklaşık dörtte birinin bahis oynadığının tespit edildiğini belirtti.

Bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığını açıklayan Hacıosmanoğlu, bulgularına dair şunları paylaştı:

“Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir.”

Bahis oynadığı tespit edilen hakemler hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve bu kişilerin “kısa sürede talimatlar uyarınca cezalandırılacağını” bildiren TFF Başkanı, soruşturmanın “devletin ilgili kurumlarıyla beraber yürütüldüğünü” söyledi.

Hacıosmanoğlu soruşturmanın sonuçlarını FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını belirtti.

Başsavcılık’tan açıklama

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Başsavcılığın açıklamasında, bu yılın Nisan ayında, futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin bahis oynadığına dair iddialar kapsamında bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma başlatılmasının ardından bu dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve iki dosyanın birleştirildiği belirtildi. Buna göre soruşturmayı tek dosya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Başsavcılık, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının “ihbar niteliğinde” kabul edildiğini ve mevcut soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceğini aktardı.

Kulüplerden ilk tepki

Hacıosmanoğlu’nun düzenlediği basın toplantısının ardından kulüplerden de peş peşe açıklamalar geldi. Kulüpler Birliği, TFF’nin iradesinin şeffaflık açısından önemli olduğunu vurgulayarak disiplin süreçlerinin başlatılmasını talep etti. Açıklamada, “Türk futbolununun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.

“Hakemlerin isimleri ve bahislerin içerikleri açıklansın”

Konunun takipçisi olacağını belirten Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) TFF’den, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemlerin, bu hakemlerin bahis oynadığı maçların ve bahislerin içeriklerinin de açıklanmasını talep etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı’nın açıklamaları için “Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir” değerlendirmesini yaparken kulüp olarak bu konuyla ilgili atılacak her adımı destekleyeceklerini beyan etti.

Fenerbahçe’nin açıklamasında bu sorunun sadece hakemleri değil, bütün futbol camiasını ilgilendirdiği ifade edildi. Fenerbahçe de Beşiktaş gibi bahis oynayan hakemlerin isimlerinin ve bahislerin içeriklerinin açıklanmasını talep etti.

“Tarihi bir fırsat”

TFF’nin açıklamasına ve soruşturma sürecine destek veren Trabzonspor da konuyla ilgili, “Trabzonspor Kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır” açıklamasını yaptı. DW