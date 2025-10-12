Gazeteci Hakan Tosun’a yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapan Avukat Hakan Bozyurt, iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu yoğun bakıma alınan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un durumuna ilişkin Avukat Hakan Bozyurt açıklama yaptı.

Bozyurt, “Durumu kritik. Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahi olarak öğrendik. Arkadaşları dostları olarak ‘Hakan Tosun yalnız değildir’ diyoruz. Hep beraber bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

Esenyurt’ta saldırıya uğrayan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un tedavisi Çam Sakura Devlet Hastanesinde sürüyor. Tosun’a gerçekleştirilen saldırının failleri olarak değerlendirilen 2 kişinin tutuklandığını aktaran Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Hakan Bozyurt yaptığı açıklamada “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi’nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan’ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenilmekte” bilgisini verdi.

Bozyurt, “Dosyada görüntüler mevcuttu. Ancak olayın aydınlatılması için görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının araştırılması gerekir. Bu konuda taleplerimizi ileteceğiz. Tüm görgü tanıkları ve deliller çok kıymetli. Bunların bizlere ve dosyaya ulaştırılması çok önemli. Arkadaşları dostları olarak ‘Hakan Tosun yalnız değildir’ diyoruz. Hep beraber bu olayın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

