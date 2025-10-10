Gazeteci Tolga Şardan Sinan Ateş davası sanıklarından MHP’li Avukat Serdar Öktem suikastına ilişkin yazısında “Araması bulunan zanlı nasıl yakalanamadı?” diye sordu.

Gazeteci Tolga Şardan T24’teki “Ülkücü avukat Serdar Öktem’i kim öldürdü: Araması bulunan zanlı nasıl yakalanamadı?​” başlıklı yazısında Öktem suikastine dair detayları paylaştı.

Şardan “Öktem’e yapılan suikast ile ilgili çok sayıda gerekçe kamuoyunda tartışılıyor. Birincisi; İstanbul Emniyeti OSM şubesinin yazısına göre Öktem, Daltonlar adlı çetenin hedefindeydi. Bir diğeri ise Öktem’in Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütünün rakibi Casperler adlı başka bir suç örgütünden bir kişinin avukatlığını üstlenmesi. Oysa yeraltı dünyasını takip edenler, hedefe alınacak Öktem’den önce gelen isimlerin var olduğunu bilir. Ayrıca saldırının lideri olduğu ifade edilen Sıdar Ö.’nün ‘arama kaydı’ mevcut. Ne demişti önceki İçişleri Bakanı; ‘polisin uçan kuştan haberi olur.’”

Gazeteci Şardan, Öktem’in Sinan Ateş cinayetinin “kara kutusu” olarak tanımlandığını ve Ülkü Ocakları’nda genel başkan yardımcılığı yaparken aynı zamanda MHP’li avukatlar grubunun önde gelen isimlerinden olduğunu yazdı.

Daltonların hedefinde

Öktem, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce (OSM) yürütülen suç örgütü soruşturmasında Daltonlar adlı çetenin hedefinde olduğunu belirten Şardan “İstanbul Emniyeti bir açıklama yaparsa kamuoyunun kafa karışıklığı ortadan kalkar. Ama belki İstanbul Emniyeti’ni yönetenler de bu kafa karışıklığının devamı yönünde görüşe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Şardan “Yeraltı dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edenler, iki grup arasında hesaplaşmalar sırasında hedefe alınacak isimler arasında Öktem’den önce gelen isimlerin var olduğunu bilirler. Yani, böyle bir hesaplaşmada sıra Öktem’e gelene kadar daha epeyce üst düzey isim varken, Öktem’in hedefe alınıp öldürülmesi ‘karşı tarafın avukatı’ tanımıyla sıradanlaştırılamayacak kadar önemlidir kanımca. Hollanda’dan gelen talimat sonrasında gerçekleştirildiği iddia edilse de, Öktem’in öldürülmesi basit ve sıradan bir mafya hesaplaşması değildir” dedi.

Arama kaydı mevcutken saldırı düzenledi

Yakalanan 6 zanlının suç sicillerinin epeyce kabarık olduğunu saldırının lideri konumunda olduğu ifade edilen Sıdar Ö.’nün arama kaydının mevcut resmi kayıtlarda yer aldığını belirten Şardan şöyle devam etti: “Yani, firarken bu eylemi gerçekleştirmiş… Ne demişti önceki İçişleri Bakanı; ‘polisin uçan kuştan haberi olur.’”

Öktem’in cenaze töreninde MHP’den hiçbir katılım olmadığına dikkat çeken Şardan “Bu tabloyu görenler, ‘Öktem, MHP’yi bu kadar kızdıracak ne yapmış acaba?​’ diye sorabilirler. Yanıt, ‘Körfez’den bu coğrafyaya doğru esen tuhaf rüzgârlara bakmak’ olur” ifadelerini kullandı. (T24)