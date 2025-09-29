Gazze Sumud Filosu: Su alan tekneyi Türkiye tahliye etti

BBC Türkçe – Gazze’ye yardım götürmek amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Sumud Filosu’nda arıza yapan bir gemi, Türkiye’nin yardımıyla tahliye edildi.

Filonun Türkçe sosyal medya hesabından 29 Eylül’de yapılan açıklamada “Johnny M” adlı geminin motor dairesinde su sızıntısı meydana geldiği ve sorun giderilemediği için geminin sefere devam edemeyeceği söylendi.

Açıklamaya göre gemideki katılımcıların bazıları farklı gemilere nakledildi, bir kısmı ise karaya çıkarıldı.

Elli iki gemiden oluşan filo, “katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasının yanı sıra filoya ilave insani yardım malzemelerinin ulaştırılması” konusunda Türk hükümetine ve Kızılay’a teşekkür etti.

Açıklamada, gemilerin “en fazla dört gün içinde” Gazze’ye varacağı söylendi.

İsrail devlet televizyonu Kan, deniz komandolarının “seyir halindeki gemileri ele geçirme” gibi konularda tatbikatlar yaparak filoya müdahale etmek için hazırlandığını aktardı.

Haberde, tatbikatların “katılımcılar asgari zarar verecek şekilde” planlandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail’in filonun organizatörlerine ulaşarak insani yardımı Aşkelon limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden Gazze’ye gönderme teklifinde bulunduğunu ancak tüm tekliflerin reddedildiği, dolayısıyla duruma “bilinçli provokasyon” gözüyle bakıldığı söylendi.

Yunanistan açıklarında insansız hava aracı saldırısı

Sumud Filosu, 24 Eylül’de Yunanistan açıklarında drone saldırısına uğradıklarını duyurdu.

Filonun sözcüsü Marikaiti Stasinou, gemiler üzerinde drone’ların patlatıldığını, tüm yolcuların güvende olduğunu söyledi.

Alman insan hakları savunucusu Yasemin Acar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, filonun üzerinde uçan 16 insansız hava aracı (İHA) tespit ettiklerini ve ardından 11 yelkenliye saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bu saldırılardan İsrail’i sorumlu tutan Acar, “Yunanistan açıklarındaki uluslararası sular savaş alanına döndü. Ama biz durmayacağız, çünkü Gazze’ye saldırılar durmuyor” dedi.

Yasemin Acar İsrail’in gemilerin telsiz sinyallerini de bozduğunu ve kendilerine zorla ABBA şarkıları dinletildiğini iddia etti.

Filoda yer alan Avrupa Parlamentosu’nun İtalyan vekillerinden Benedetta Scuderi, İtalyan kamu yayıncısı RAI’ye yaptığı açıklamada üzerlerine sersemletici ses/flaş bombası atıldığını anlattı.

Filoda yer alan doğa savunucusu Greta Thunberg ise “Bu tip saldırıları risklerinin farkındaydık. Hiçbir şey bizi durduramayacak” dedi.

Thunberg’in saldırının “korkutma taktiği” olduğunu da savundu.

Reuters ajansına konuşan bir Yunanistan Donanması mensubu, filonun yerel saatle gece 02:00’de kendilerine olayı haber verdiğini aktardı.

İsrail 22 Eylül’deki açıklamasında filonun Yunanistan’a varmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

İtalya ve İspanya donanma gemisi gönderiyor

Birleşmiş Milletler yetkililerinden olayla ilgili soruşturma çağrısı geldi.

Filoda vatandaşları olan İtalya ve İspanya, koruma ve “gerekirse kurtarma” amacıyla donanma gemileri göndereceğini duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 ülkenin ortak bildirge açıkladığını hatırlattı ve “vatandaşlarımızı diplomatik olarak koruyacağımızı ilan etmiştik” dedi.

Yelkenli ağırlıklı filoda çok sayıda ülkeden aktivistler yer alıyor.

Bu ülkelerden İtalya’nın başbakanı Giorgia Meloni, BM zirvesi için bulunduğu New York’ta olayı kınadı ama İsrail’i sorumlu tutmadı.

Olayla ilgili kendi incelemelerini yaptıklarını söyleyen Meloni, filodakilerin de “sorumsuz” hareket ettiğini savundu.

İtalya lideri, filonun yaşadığı riskin önlenmesi için, yardımların, Kıbrıs’taki Kudüs Latin Patrikhanesi’ne teslim edilmesini de önerdi.

Gemilerde Türkiye’den de katılımcılar var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Eylül’de İstanbul’da yaptığı Filistin’e Destek Mitingi’nde, Sumud Filosunun “ne olursa olsun” korunmasını istedi.

Özel, “Sumud, hepimizin vicdanıdır” dedi.

Sumud Filosu hakkında neler biliniyor?

Filonun adı Arapça sebat anlamına geliyor ve Filistin topraklarında İsrail işgaline karşı gündelik hayatta uygulanan şiddetsiz direniş için kullanılıyor.

Ağustos sonunda İspanya ve İtalya’dan Gazze’ye yardım götürmek için yelken açan Küresel Sumud Filosu’nda insan hakları savunucuları, avukatlar, doktorlar ve gazeteciler bulunuyor.

Sumud Filosu Gazze’deki kıtlığa ve İsrail’in kuşatmasına bir tepki olarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İsrail, Gazze’de kıtlık olmadığını savunurken Hamas’ı gıdaları çalmakla suçluyor.

Filoya destek verenler arasında oyuncular Susan Sarandon ve Liam Cunningham’ın yanı sıra Barselona eski belediye başkanı Ada Colau gibi isimler de yer alıyor.

Filonun rotasını ve katılan gemileri internet sitesinden takip etmek mümkün.

Haziran ayında aralarında Yasemin Acar ve doğa savunucusu Greta Thunberg’in de olduğu 12 kişi, Madleen gemisiyle Gazze’ye ulaşmaya çalışırken İsrail tarafından gözaltına alınmış ve ardından sınır dışı edilmişti.

2010’da Gazze’ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisi, İsrail güçlerinin saldırısına uğramış ve aralarında Türk eylemcilerin de bulunduğu 10 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Bu olay İsrail’in Türkiye’yle ilişkilerini de ciddi bir şekilde etkilemişti.

Daha sonra iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmış ve Türkiye’de İsrail’e karşı açılan dava düşürülmüştü.

