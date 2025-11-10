Gazze: Türkiye’den tünellerdeki Hamaslıları kurtarma çabası

Bir Türk hükümet yetkilisi, Gazze Şeridi’ndeki tünellerde mahsur kaldığı düşünülen 200 kişiyi kurtarmak için çaba yürüttüklerini açıkladı.
Türkiye’nin 2014’te Gazze’de öldürülen bir İsrail askerinin naaşının iadesine aracılık edilmesinin ardından, Gazze Şeridi’nin altında bulunan tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 kişinin güvenli geçişini sağlamak için çalışmalar yürüttüğü iddia edildi.
Reuters’a konuşan isimsiz bir üst düzey Türk yetkili, “Türkiye, 11 yıl sonra Hadar Goldin’in naaşının İsrail’e iadesini yoğun çabalar sonucunda başarıyla sağladı” diye konuştu. Yetkili, “Bununla eş zamanlı olarak, şu anda tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 Gazzeli sivilin güvenli geçişini temin etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türk yetkilinin açıklamasında tünellerdeki kişilerin “siviller” olduğu vurgulanırken, Amerikan ve İsrail basını bunların silahlı militanlar olduğunu aktarıyor.
Hamas ile yakın ilişkilere sahip olan Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle geçen ay imzalanan İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının taraflarından biri.
Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, Gazze’de, İsrail kontrolündeki bölgelerin altındaki tünellerde mahsur kalan yüzlerce silahlı Hamas mensubu bulunuyor.
Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısına Gazze’yi işgal ederek yanıt veren İsrail, Hamas’ın tünel sistemini bölerek militanları birbirinden koparmayı hedefliyordu. Ancak geçen ay ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes kapsamında yapılan kısmi çekilme, bazı Hamas mensuplarını İsrail’in kontrolündeki bölgelerde, yer altına sıkışmış, kaçış imkânı olmadan ve azalan erzakla baş başa bırakmış durumda.
Hamas daha önce, İsrail’in kontrolündeki bölgelerde saklanan savaşçılarının teslim olmayacağını açıklamış ve arabuluculara, bir aydır yürürlükte olan ateşkesi tehlikeye sokan bu krize çözüm bulmaları çağrısında bulunmuştu.
İsrailli ve Arap yetkililer, çoğu Mısır’a sınır güneydeki Refah kenti altındaki tünellerde sıkışıp kalan 200 ila 300 arasında Hamas mensubunun bulunduğunu tahmin ediyor. Hamas ise sayının 100 civarında olduğunu öne sürüyor. Bazı Arap kaynaklar, militanların bir kısmının açlıktan ölmüş olabileceğini ifade ediyor.
Savaşın başlangıcından itibaren İsrail, Hamas’ın savaş boyunca rehineleri, savaşçıları ve silahlarını gizlediği geniş tünel ağını yok etmeyi amaçlıyordu.
AFP daha önce, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından Türkiye’den 81 kişilik bir AFAD ekibinin bölgeye gittiğini duyurmuştu. DW
