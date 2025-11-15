Gıda denetimi yine gündemde: “Üç kişinin ölümü münferit değil, sistematik sorunlar var”

İstanbul’da, tatile gelen dört kişilik bir ailenin konakladıkları otelde rahatsızlanmaları üzerine “gıda zehirlenmesi” şüphesiyle hastaneye kaldırımlarının ardından 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve anneleri Çiğdem Böcek hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, X platformundan 13 Kasım akşamı yaptığı açıklamada “Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür” açıklamasını yaparken gözler tekrar gıda denetimine çevrildi.

Konuyu TMMOB’a bağlı Gıda Mühendisleri Odası (GıdaMO) Genel Merkez Yöneticisi İ. Uğur Toprak’la konuştuk.

Gıda zehirlenmesi tüm toplumu tehdit ediyor

Yaşanan bu olayın, yalnızca bir aileyi değil tüm toplumu tehdit ettiğini söyleyen Toprak, yaşananların sistematik sorunların bir yansıması olduğunu söyledi.

Bu tür zehirlenmelerin münferit olaylar olmadığını söyleyen Toprak, “Aksine derinleşen bir sosyo-ekonomik ve politik krizin yansıması olarak görmek gerek. Gıda zehirlenmelerindeki artışın temelinde yatan en önemli faktör, ülkedeki yüksek gıda enflasyonu ve halkın alım gücünün düşmesidir. Sürekli artan gıda fiyatları karşısında tüketiciler, ne yazık ki bütçelerini koruma güdüsüyle daha ucuz, denetimi zor ve riskli ürünlere yönelmek zorunda kalıyor.” dedi.

“Gıda güvenliği de politiktir”

Gıda güvenliğinin politik olduğunu söyleyen Toprak, “Bu durum, sağlıklı gıdaya erişimin bir lüks haline geldiği çarpık bir yapıyı işaret ediyor. Zehirlenme vakalarını ‘politik’ kılan bir diğer önemli sebep de kamusal denetim mekanizmalarındaki yetersizlik ve boşluklar. Gıda Mühendisleri Odası olarak yıllardır dile getirdiğimiz gıda üretim yerlerindeki gıda mühendisi ve denetçi sayısının yetersizliği, bu denetim krizini derinleştiren yapısal bir sorundur” diye konuştu.

Devletin gıda güvenliği politikalarının iflasıdır

İstanbul’un göbeğinde, Ortaköy’de, bir anne ve iki çocuğun gıda zehirlenmesi sebebiyle ölümünün bir aile trajedisi olmadığının altını çizen Toprak, “Bu cümle, yalnızca bir ailenin trajedisi değil; devletin gıda güvenliği politikalarının iflasıdır. Bir aile devletin politik ihmaliyle öldü. Bu olay, basit bir hijyen sorunu olarak geçiştirilemez; halk sağlığını hiçe sayan politik tercihlerin, rant odaklı ruhsat politikalarının, denetimsizlik kültürünün, gıda mühendislerini dışlayan bürokrasinin sonucudur.” dedi.

Yaşananlardan denetim yapmayanlar sorumludur

Bir ailenin zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalmasının birçok sorunu tekrar gündeme getirdiğini vurgulayan Toprak sözlerini şöyle sürdürdü, “Unutulmamalıdır ki; çocukların ve annelerin zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalması, gıda güvenliğinin bir lütuf değil, temel bir insan hakkı olarak görülmemesinin ve ekonomik politikaların halk sağlığı aleyhine işlemesinin acı bir sonucudur. Hükümet, bu politik krizin sorumluluğunu almalı ve vatandaşlarını koruma görevini derhal yerine getirmelidir. Gıda güvenliği, siyasi iradenin sınavı ve ne yazık ki bu sınavda da başarılı değiller.” gerektiğini kaydedilmişti.