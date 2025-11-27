Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında deniz yetki alanı anlaşması imzalandı

Gözde Tüzer Korkmaz / EVRENSEL – Güney Kıbrıs ile Lübnan, 2007’den beri bekleyen MEB sınırlandırma anlaşmasını imzaladı. Adım “tarihi” olarak nitelendirilirken, Türkiye ve KKTC anlaşmayı geçersiz saydı ve bölgesel gerilim uyarısı yaptı.
Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında 2007’den beri bekletilen deniz yetki anlaşması Beyrut’ta imzalandı. Güney Kıbrıs Başkanı Nikos Hristoduldis ve Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun, “Güney Kıbrıs ile Lübnan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmasını” imzaladıklarını açıkladı. Liderler, iki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik diyaloğun sürdüğünü ve bu kapsamda Dünya Bankası’ndan fizibilite çalışması hazırlanması için ortak başvuru yapılması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) tarafından tanımlanan “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” bir devletin kıyılarından itibaren 200 deniz miline kadar uzanan deniz alanı üzerinde özel haklara sahip olduğu uluslararası bir deniz yetki alanı. Lübnan ve Güney Kıbrıs arasında anlaşmanın imzalanması sonrası her iki lider de anlaşmayı “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.
Anlaşma, Kıbrıs sorunu bağlamında hem diplomatik alanda hem de deniz yetki alanlarının paylaşımı konusunda yeni bir tıkanma ya da tartışma açtı.
Hristodulidis: Bu imza ile güçlü bir siyasi mesaj veriyoruz
Ortak basın toplantısında konuşan Hristodulidis, anlaşmanın stratejik öneme sahip bir dönüm noktası olduğunu, Kıbrıs ile Lübnan arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi en üst düzeyde teyit ettiğini söyledi. “Bugün bu imza ile güçlü bir siyasi mesaj veriyoruz” diyen Hristodulidis, anlaşmanın uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmelere saygı temelinde bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğine güçlü bir siyasi mesaj gönderdiğini vurguladı.
Bu arada Güney Kıbrıs, AB Dönem başkanlığı sırasında ilan edilecek “Akdeniz Anlaşması” çerçevesinde Lübnan’da çeşitli Avrupa programları yürütecek.
Lübnan: Enerjide ortak planlama
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun iki ülke arasındaki anlaşmaların önemine dikkat çekerek, hidrokarbon arama çalışmalarının ilerletilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Aoun, ayrıca iki ülkenin Arama ve Kurtarma Merkezleri arasında daha yakın iş birliği için ortak bir planın bulunduğunu belirtti. Anlaşmada, Lübnan-İsrail MEB sınırlandırılması örneğinde olduğu gibi, Lübnan Devlet Başkanı tarafından imza atıldığı, Lübnan meclisi tarafından onaylanmasına gerek olmadığı savunuldu.
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Anlaşma hükümsüzdür
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada “Kıbrıs Adası’nda egemen eşit haklara sahip Kıbrıs Türk halkını hiçe sayarak imzalanmış olan bu anlaşma bundan öncekiler gibi bütünüyle hükümsüzdür” dedi. Anlaşmanın, yalnızca Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de hâlihazırda kırılgan olan dengeleri temelden sarsma tehlikesi taşıdığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin doğal kaynaklardaki eşit haklarına yönelik her türlü saldırıya karşı gerekli siyasi, diplomatik ve teknik tedbirleri almaktan imtina etmeyeceğinin de altını çizdi. Bakanlık uluslararası topluma çağrı yaparak “Rum tarafının bölgedeki gerginliği tırmandıran tek yanlı adımlarına destek vermemeye; ilgili devletleri ise Kıbrıs meselesinin hassasiyetlerini gözeterek iki tarafın rızası olmadan yapılan düzenlemelere taraf olmamaya davet ediyoruz” dedi.
Türkiye’ye de vurgu yapılan açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile hak ve çıkarlarını korumaya devam ederken, Doğu Akdeniz’de iş birliği ve istikrarın ancak müktesep haklara saygı ve diyalogla mümkün olabileceği inancıyla hareket etmeyi sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.
‘Tek yanlı girişimlerin yeni bir unsuru’
Kuzey Kıbrıs anlaşmaya “Rum tarafının 2003 yılından itibaren Kıbrıs Türk Halkı’nın Ada ve Doğu Akdeniz’deki eşit hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik olarak yürüttüğü tek yanlı girişimlerin yeni bir unsuru” olarak bakıyor.
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının tüm uyarılarına ve bölgedeki gerçeklere rağmen, uluslararası toplumdan aldığı cesaretle Ada’nın tamamını temsil ettiği sanrısıyla hareket ettiğini belirten KKTC, anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmekle kaldığını aynı zamanda Doğu Akdeniz’de hâlihazırda kırılgan olan dengeleri temelden sarsma tehlikesi taşımaktadır.
Türkiye’den ilk tepki: Anlaşma geçersizdir
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Güney Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini ve Lübnan ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının geçersiz olduğunu belirtti.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “GKRY, 2003 yılından itibaren Kıbrıs Adası’nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası’nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzalamaktadır. Son olarak, Lübnan ile GKRY arasında 2007 yılında akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması dün (26 Kasım) iki ülke arasında yeniden imzalanmıştır. Anılan anlaşmaya konu bölge, 18 Mart 2020 tarihinde BM nezdinde tescil ettirdiğimiz Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmakla birlikte, ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır” dedi.
Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin GKRY’yle bu tür bir anlaşma imzalamasının, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını yakından ilgilendirdiğini belirten Keçeli “GKRY’nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada’nın tümünü temsil etmediğini ve Ada’nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz. Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY’nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada’nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, KKTC’yle birlikte, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.
Türkiye’ye etkisi büyük
Anlaşmanın Türkiye’ye etkisi de büyük. Güney Kıbrıs-Lübnan sınırı netleşince, Lübnan denizlerinde hidrokarbon aramaları ve dış yatırım için hukuki belirsizlik azalıyor. Bu, GKRY-Lübnan hattında enerji projelerinin hızlanması, Avrupa için yeni gaz/enerji koridoru arayışlarının artması anlamına geliyor. Bu da Türkiye’nin hem enerji güvenliği hem rekabet açısından bölgede daha az kontrol sahibi olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Türkiye’ye göre; Güney Kıbrıs’ın Mısır ve İsrail gibi diğer kıyıdaş ülkelerle yaptığı benzer sınırlandırma anlaşmaları bölgede hattın giderek daha da “enerji-hukuk blokuna” dönüşmesine yol açıyor.
Kıbrıs Bugün: Türkiye’nin tezleri çöküyor
Kıbrıs Bugün gazetesi anlaşmayı “Türkiye’nin tezleri çöküyor” başlığıyla sundu. “Doğu Akdeniz’de oyunu, BM Deniz Hukuku kurallarına göre oynayanlar çiziyor” diyen gazete şöyle devam etti: “Türkiye masada yoksa da çizgi yine çiziliyor. Doğu Akdeniz gazının ve elektriğinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi tezine karşı, ‘Türkiye’yi baypas eden’ bir enerji ve elektrik ağı tasavvuru adım adım örülüyor. Kıbrıs, İsrail, Mısır, şimdi Lübnan; hepsi AB ile enerji, elektrik ve altyapı bağlantılarını geliştirirken, Türkiye’nin “enerji hub”ı iddiası siyasi yalnızlık nedeniyle coğrafyanın imkanlarına rağmen zayıflıyor.”
Bugün Kıbrıs’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşma Türkiye açısından üç temel sonuç yaratıyor:
-
Türkiye’nin tezlerinin daha da zayıflaması: Lübnan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti ile anlaşması, Türkiye’nin ‘Ada’nın güneyinde tek taraflı anlaşma yapılamaz’ iddiasını diplomatik olarak yalnızlaştırıyor. Mısır ve İsrail’den sonra Lübnan’ın da hattını tamamlaması Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki karşı argümanlarını daraltıyor.
-
Enerji ve güvenlik ekseninde yeni bir blok: Bu adım, Kıbrıs Cumhuriyeti-Lübnan-Yunanistan eksenini pekiştiriyor. Elektrik interkonektörü ve muhtemel doğal gaz projeleriyle birlikte bölgedeki enerji mimarisinde Türkiye dışındaki koordinasyon güçleniyor. Bölgesel ‘fiili hukuki pratik’in Türkiye aleyhine konsolide olduğunu gösteriyor. Anlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki meşruiyetini güçlendirirken Türkiye’nin bölgesel yalnızlığını derinleştiren bir adım niteliğinde.
-
Türkiye–Lübnan ilişkilerinde hassasiyet: Lübnan’ın Ankara’nın tezlerine rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti ile hareket etmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilim ve mesafe yaratabilir. Türkiye bugüne kadar Lübnan’a, 2007 metninin onaylanmaması için bastırıyordu; çünkü o dönemde çizilen hat, Türkiye’nin KKTC üzerinden iddia ettiği deniz yetki alanlarını görmezden geliyordu. Şimdi bu fren kalkmış durumda; Ankara’nın uyarı ve diplomatik baskısının caydırıcı olmadığı ortaya çıkıyor.
MEB nedir?
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) tarafından tanımlanan “Münhasır Ekonomik Bölge” kısa adıyla “MEB” bir devletin kıyılarından itibaren 200 deniz miline kadar uzanan deniz alanı üzerinde özel haklara sahip olduğu uluslararası bir deniz yetki alanı.
200 deniz mili olan yetki alanı Doğu Akdeniz gibi dar ve kıyıların sıkışık olduğu bölgelerde MEB sınırlandırması ciddi siyasi ve hukuki anlaşmazlıklara yol açıyor.
Bir devlet MEB içinde, özellikle petrol, doğal gaz, balıkçılık, deniz altı mineralleri gibi doğal kaynakları arama ve işletme; rüzgâr, dalga, akıntı ve güneş sistemleri gibi deniz enerjisi üretme; deniz tabanı ve toprak altındaki kaynaklara yönelik araştırmalar yapma, balıkçılık faaliyetlerini düzenleme gibi egemenlik haklarına sahip oluyor.
Anlaşma ne getiriyor?
Anlaşma Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını resmi olarak çizip sınırlandırmayı hedefliyor. Aslında anlaşma 17 Ocak 2007’de imzalanmıştı. Ancak o tarihten sonra bölgedeki deniz sınırı ihtilafları nedeniyle yürürlüğe girmemişti.
Anlaşmanın amacı, tarafların Akdeniz’deki MEB sınırlarını uluslararası hukuk çerçevesinde belirlemek. Bu sınırlandırma, deniz altındaki doğal gaz ve petrol kaynaklarının aranması ve işletilmesi için hukuken net bir zemin oluşturuyor. Güney Kıbrıs ve Lübnan anlaşma sonrası “deniz kaynaklarını keşfetme ve bu alanda ortak iş birliği” imkanına kavuşacaklarını zaten açıkladı. Anlaşmayla birlikte doğal gaz gibi enerji alanında iş birliği potansiyeli de artıyor.
Anlaşmada denizaltı elektrik bağlantısı, enerji/altyapı projeleri gibi ortak altyapı adımları için iş birliği konuşuluyor. Ayrıca uzlaşılanlar çerçevesinde ülke güvenliğini garanti edebilmesi için Lübnan silahlı kuvvetleri güçlendirilecek, bu güçlendirme gerek Rum yönetimi gerekse Avrupa Birliği tarafından yapılacak.
Neden şimdi?
2007’de imzalanan anlaşma, Lübnan tarafından onaylanmadığı için uzun süre yürürlüğe girmedi. Bu gecikmenin ana sebepleri, Lübnan’ın iç siyasi istikrarsızlığı ve diğer deniz sınırı ihtilaflarıydı. 2022’de Lübnan ile İsrail arasında ABD aracılığında bir deniz sınırı anlaşması yapılması Güney Kıbrıs’la olan anlaşmaya da ivme kazandırdı.
Bölgesel ve jeopolitik etkileri ne olacak?
Habere göre anlaşmalar, Güney Kıbrıs ve Lübnan’ın Suriye ile MEB sınırlandırması için paralel görüşmeler başlatması yolunu da açtı. Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın Suriye ile olası MEB sınırlandırma anlaşmasının da Türkiye’nin Mavi Vatan fikrine “ciddi darbe vurduğu” öne sürüldü.
Reuters’a göre; bu anlaşma, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama-üretim faaliyetleri için kritik bir zemini erişilebilir kılıyor. Lübnan için ekonomik kriz ortamında potansiyel gelir kaynağı; Güney Kıbrıs için ise Avrupa’ya doğal gaz sağlama kapasitesini artıracak önemli bir adım.
Anlaşma için daha önce Güney Kıbrıs’ta yapılan görüşmelerde, projenin Arap Körfezi’nden ülkelerin bu projeyi finanse etmeye ilgi gösterdiği hatırlatılıyor.
L’Orient Today’a göre ise Lübnan’ın kıyı uzunluğu ile Güney Kıbrıs’ın bir ada devleti olması arasındaki fark nedeniyle anlaşma Lübnan lehine değil, Güney Kıbrıs lehine orantısız bir pay dağılımı doğuruyor. Ayrıca, Suriye gibi komşularla olan deniz sınırlarının hâlâ netleşmemiş olması, Lübnan için gelecekte yeni belirsizlikler yaratabilir.
