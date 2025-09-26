Gürsel Tekin ve 5 arkadaşına CHP’den ihraç

CHP’nin İstanbul İl yönetimine getirilen tedbir kararına yapılan itirazları mahkeme reddedildi. İstanbul’da iki CHP il başkanı oluştu. CHP akşam saatlerinde aldığı kararla Gürsel Tekin’i partiden ihraç etti.

Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararıyla CHP il başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş partiden ihraç etti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca, Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez isimli üyeleri MYK’nın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası kararına itirazlarını reddetti.

GÜRSEL TEKİN’DEN TEPKİ

Gürsel Tekin partinin kararına X’den açıklama yaparak tepki gösterdi. Tekin açıklamasında şöyle dedi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partidem, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir.

Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.”

TEDBİR KARARI REDDEDİLMİŞTİ

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin yaptığı itirazları bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, tedbir kararına yapılan itirazları reddetti. Böylece yönetime atanan Gürsel Tekin göreve devam edecek.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül’de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun “tedbiren görevden uzaklaştırılmasına” karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim yönetime atanmıştı.

CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

CHP’nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, 24 Eylül 2025'te Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Salonda yapılan konuşmaların ardından delegeler hazırlanan alanda oylarını kullandı.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ TARTIŞMASI

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in atanmasınına ilişkin süreç devam ederken parti yönetimi 24 Eylül’de kongre kararı almıştı.

Kongre’de eski İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden seçildi.

Çelik’in seçilmesinin ardından mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, tartışmalara girmeyeceğini söylemekle yetindi.

Hukukçular ise seçilen kişinin il başkanı olacağını ve kongrenin yapılmasının ardından tartışmanın bittiğini savunuyordu.

