Hakan Tosun cinayetinde kayıp CD içi boş geldi

Esenyurt’ta sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi gözaltına alındı. Ayrıca sanık yakınlarının güvenlik kameralarını alıp götürdüğü harddiskin geri getirildiği ve içinin boş olduğu iddia edildi.

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim’de sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci ve çevre aktivisti Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin soru işaretleri sürüyor.

Sokak ortasında dövülerek öldürülen Tosun’a saldıranların ailesinin, kamera kayıtlarına el koyduğu iddia edilmişti.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre olayı en net gören bir esnafın güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındı. Söz konusu iddiaların ardından dükkan sahibi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Dükkan sahibinin dün gece saat 23.00 sıralarında evinde polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Dükkan sahibi ilk olarak Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Daha sonra ise gece saat 02.00 civarında Mevlana Mahallesi Polis Merkezine götürüldü. Dükkan sahibinin Sabah saat 10.00’da Büyükçekmece Adliyesine götürüldüğü ifade edildi.

HARDDİSK GERİ GETİRİLDİ İÇİ BOŞ ÇIKTI

Muhabir Umut Taştan’ın aktardığına göre görüntü kayıtlarının alındıktan sonra harddiskin geri getirildiğini ve içinin boş olduğu öne sürüldü. Esnafın ise söz konusu harddiskin polisle birlikte öğrendiği belirtildi. Sanık yakınlarının dükkan sahibini tehdit ettiği ve ‘Biz güçlüyüz ve milletin namusu için öldürdük biz Hakan’ı” dedikleri belirtildi. Taştan, ayrıca bir esnafın sanık yakınlarının polisle birlikte bir lokantada oturduğunun iddia edildiğini söyledi.

