Hakan Tosun soruşturmasında 12 kamera görüntüsü dosyaya eklendi

Emniyet açıklamasında, gözaltına alınan kişiler hakkında uygulanan adli süreç de paylaşıldı. Fotoğrafta bir grup insan, şehir içinde bir caddede yürüyüş yapıyor. Katılımcıların ellerinde dövizler ve pankartlar var. En öndeki pankartta “Hakan Tosun’a ne oldu?” ifadesi yer alıyor.

Esenyurt’ta saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü 12 farklı güvenlik kamerasına ait görüntünün dosyaya eklendiğini açıkladı.

10 Ekim gecesi Esenyurt’ta bir grubun saldırı sonrası ağır yaralanan gazeteci Hakan Tosun, kaldırıldığı hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini 13 Ekim’de kaybetmişti.

Olayın ardından biri 18, diğeri 24 yaşında olan iki şüpheli tutuklandı. Ancak saldırının ardından şüphelilerin ailelerinin, olay anını net şekilde kaydeden bir işyerine giderek kamera görüntülerine el koyduğu iddia edildi.

Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet
Emniyet’ten kamera açıklaması
Emniyet Müdürlüğü, söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, 12 farklı kameradan alınan görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiğini duyurdu:

“Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine, bahsi geçen işyerindeki kamera cihazının alınmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İşyeri sahibi Y.S. ile kamera cihazını aldığı öne sürülen O.M. ve C.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu cihaz ele geçirilmiş ve gerekli incelemeler için ilgili birimlere teslim edilmiştir.”

Emniyet açıklamasında, gözaltına alınan kişiler hakkında uygulanan adli süreç de paylaşıldı:

“Yakalanan Y.S., 15 Ekim 2025’te sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, O.M. ve C.M. hakkında da 16 Ekim 2025 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.” BİANET

