Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor

Ekonomide bir süredir işler yolunda değildi. Ancak gelinen noktada tablonun vehameti ortaya çıktı. CHP Milletvekili Gülcan Kış, yılın ilk 8 ayında bütçeden yapılan faiz ödemelerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,6 artış kaydettiğini açıkladı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin ekonomik tablosunu sert sözlerle eleştirerek, hükümetin politikalarını “borçlanmak, faize çalışmak ve vatandaşları yoksulluğa mahkûm etmek” olarak nitelendirdi. Kış, bütçenin büyük bölümünün faiz ödemelerine ayrıldığını vurguladı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 86,6 ARTIŞ

Gülcan Kış’ın paylaştığı verilere göre, yılın ilk sekiz ayında bütçeden yapılan faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,6 artış göstererek 1 trilyon 425 milyar liraya ulaştı. Orta Vadeli Program tahminlerine göre yıl sonunda bu yük 2,1 trilyon liraya çıkacak.

HER 5 LİRANIN 1 LİRASI VERGİYE GİDİYOR

Kış, vatandaşların ödediği her beş liralık verginin bir lirasının faize gittiğini belirterek, “Saray iktidarı ülkeyi uluslararası tefecilerin insafına bırakmıştır” dedi.

BORÇ STOKU: HER VATANDAŞA 140 BİN TL

Hazine’nin borç stokunun Ağustos 2025 itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan Kış, bunun yalnızca bir rakam olmadığını, milletin sırtına yüklenen ağır bir fatura olduğunu söyledi. Türkiye nüfusunun yaklaşık 89 milyon olduğunu belirten Kış, şu çarpıcı hesabı paylaştı:

“Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü anaparayı geçti ve 9,6 trilyon liraya ulaştı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük doğuyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası doğmamış çocukların omzuna bile yükleniyor.”

Kış ayrıca Hazine’nin sadece ilk sekiz ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandığını ve bunun yüzde 40’tan fazlasının ihtiyaç olmadığı halde yüksek faizle alındığını söyledi.

“TASARRUF MEMURDAN, İSRAF SARAYDAN”

Bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığını hatırlatan Kış, iktidarın tasarrufu memurdan, israfı saraydan yaptığını vurguladı:

Cezalar, vergiler, harçlar… Ne yoksulluk neenflasyonumurunda: Şimşek bir tek parayı görüyor!

Özelleştirme politikalarına da dikkat çeken Kış, 2025’te yapılan 1,6 milyar dolarlık satışları örnek göstererek, “Cumhuriyetin fabrikalarını, limanlarını ve santrallerini satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Devleti adeta bir emlak ofisine çevirdiler” ifadelerini kullandı.

“BU DÜZENİ HALK DEĞİŞTİRECEK”

Kış, emekli ve asgari ücretlilerin yaşadığı zorluklara işaret ederek, gençlerin işsizlik nedeniyle yurt dışına gitmek zorunda kaldığını vurguladı. Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi