İBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu’na 142 eylemden ceza istemi

BBC Türkçe – İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada 105’i tutuklu 402 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi.

İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Duruşma tarihi henüz açıklanmadı.

11 Kasım’da mahkemeye sunulan iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında “örgütün kurucusu ve lideri” ifadeleri kullanılıyor.

Anadolu Ajansı’na göre İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların cezası 2430 yıla kadar hapis.

İmamoğlu tüm iddiaları reddediyor. CHP de operasyonların siyasi olduğunu savunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianameye tepki göstererek, “Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır” dedi.

İmamoğlu soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

CHP aynı gün yaptığı ön seçimle İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.

İmamoğlu’na hangi suçlamalar yöneltildi?

İmamoğlu hakkında 142 eylemden cezalandırma talep ediliyor.

Açıklamada İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar şöyle listelendi:

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

“Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla” örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez); kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (4 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma irtikap (9 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanuna muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanuna muhalefet

İddianamede İmamoğlu diğer şüphelilerin işlediği öne sürülen suçlardan da sorumlu tutuluyor ve bunlar için ayrıca cezalandırma talep ediliyor.

İddianamede başka hangi suçlamalar var?

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu iddia ediliyor.

Bu isimlere ek olarak hakkında kamu davası açılan 92 şüphelinin örgüt üyesi olduğu diğer şüphelilerin de örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumunda yer aldığı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı’na göre savcılık İmamoğlu’nun liderlik ettiği iddia edilen “örgütün” kamuyu 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları zarara uğrattığını iddia ediyor.

CHP ile ilgili hangi iddialar var?

İddianamede CHP ile ilgili de çeşitli iddialar var.

Savcılık CHP’nin kişisel verileri siyasi amaçla, usulsüz şekilde kullandığını söyleyerek dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletileceğini belirtti.

Savcılık, bunun Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddeleri uyarınca yapıldığını vurguladı.

Savcılık kaynakları bunun bir kapatma talebi olmadığını söylüyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın parti kapatma davası açma yetkisi var.

İddianamede CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binası da “suçtan elde edilen gelirlerle” alındığı iddiasıyla yer alıyor ve binaya el konması talep ediliyor.

Bina mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimine Gürsel Tekin’in atanmasının ardından tartışma konusu olmuştu.

CHP, Tekin’in binaya polis eşliğinde girmesinin ardından burayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi ilan etmişti.

Gazetecilere dava açıldı

İddianameye göre gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın’a da dava açılıyor.

Savcılık gizli tanık ifadesine atıfta bulunarak ismi geçen gazetecilere para verildiğini iddia ediyor.

MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı, tutuklu şüpheli Murat Ongun’un, şüphelilerden Emrah Bağdatlı aracılığıyla bu gazetecilere ödeme yaptığı öne sürülüyor.

Gazeteciler ifadelerinde iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ruşen Çakır Bağdatlı’yı tanımadığını, “Para alıp verme gibi bir durum asla sözkonusu değildir” dedi.

Halen CHP'nin iletişim koordinatörlüğü görevinde olan Yavuz Oğhan "Murat Ongun tarafından sağlanan bir finansman sözkonu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Şaban Sevinç Ongun ile para ilişkisini reddeti, sosyal medya paylaşımlarını kendi gazetecilik bilgi ve yorumları çerçevesinde yaptığını vurguladı.

Soner Yalçın da para ilişkisi iddialarını reddetti, “Hayatım boyunca böyle karaktersiz bir gazeteclik yapmadım” dedi.

Kimler tutuklu yargılanıyor?

İmamoğlu dışında halen tutuklu olan bazı İBB yöneticilerinin isimleri ve eski görevleri şöyle:

Murat Ongun (MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı)

Gürkan Akgün (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

Buğra Gökçe (İstanbul Planlama Ajansı Başkanı)

Ramazan Gülten (İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı)

Elçin Karaoğlu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü)

Onur Aldı (Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı)

Erdinç Çolak (Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı)

Melih Geçek (İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü)

Naim Erol Özgüner (İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı)

İddianame yazım sürecinde etkin pişmanlık ifadesi veren isimler olmuştu.

Bunlar arasında, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, iş insanı Ali Nuhoğlu, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay gibi isimler var.

Dava canlı yayınlanabilir mi?

CHP, İBB soruşturmasının ilk günlerinde davanın canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu fikri destekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davanın TRT’de canlı yayımlanmasına yönelik, “Sayın [Devlet] Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur, inşallah diyelim” diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT’nin davanın “tamamını” yayınlaması gerektiğini savunuyor.

