TÜRKİYE

İddia: Demirtaş’ın tahliyesi eli kulağında

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken bir iddiada bulundu: “Selahattin Demirtaş hafta başında tahliye edilebilir.”

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına katılan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kulat, Demirtaş’ın hafta başında tahliye edilebileceğini öne sürdü.

Kulat, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Hafta başında Demirtaş serbest kalabilir. Demirtaş’ın konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ve Anayasa ile ilgili. Mahkeme süreci nasıl şekillenecek göreceğiz. Ankara’da hafta başında hızlı bir tahliyenin gündeme gelebileceği ifade ediliyor” dedi.

Bahçeli: “Tahliyesi Türkiye için hayırlı olur”

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Bahçeli, “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş’tan teşekkür mesajı

Bahçeli’nin sözlerinin ardından Selahattin Demirtaş da sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, “Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum” demişti.

