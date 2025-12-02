Tutuklu gazeteci Furkan Karabay hakim karşısına çıktı. Gazeteci Furkan Karabay 201 günün ardından hakim karşısında. İddianameyi yırttı, mahkemeyi protesto etti!

15 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, hakkında istenen 15 yıla kadar hapis talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

YouTube yayınlarındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret”, “TMG personelini hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla 15 Mayıs 2025’ten bu yana tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Karabay’ın duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Saat 10:30’da başlaması gereken duruşma 12:40’da gecikmeli başladı. Karabay’a destek olmak üzere adliyeye gelen çok sayıda gazeteci, duruşma salonu önünde bekliyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, duruşmanın başında Furkan Karabay’ın hakkında yazılan iddianamenin okunması talebi, mahkeme başkanı tarafından kanunun değiştiği, okuma zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Karabay, sanık kürsüsünde iddianameyi yırtarak “Bu iddianameye karşı savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

“25. Ağır Mahkemesini protesto ediyorum”

Karabay savunmasında şunları söyledi: “Son aylarda yapılan operasyonlarla birlikte, gazeteci Ercüment Akdeniz’i HDK ile yargılayan ve Fatih Altaylı’ya hükmen tutukluluk devamı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesini, eksikliklerle ve maddi hatalarla dolu İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesini, Tayfun Kahraman hakkındaki AYM’nin hak ihlali kararını tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesini, öğrenciler ve gençler hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimliklerini, iddia kuponu doldurur gibi hakkımda suçlamalar yönelten iddianameyi kabul eden 25. Ağır Mahkemesini protesto ediyorum.”

Karabay, savunma yapmak için çıktığı kürsüde elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

Savcı ceza ve tutukluluk halinin devamını talep etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, suçtan zarar görme ihtimallerine karşı davaya katılma talepleri mahkeme tarafından kabul edildi. Savcı mütaalası için ara verildi. Aranın ardından mütalaasını açıklayan savcı, Furkan Karabay’ın tutukluluk halinin devamını ve ceza talep etti. Furkan Karabay, savcının mütalaasına karşı da savunma yapmayı reddetti. Furkan Karabay’ın avukatları, savcının mütalaasına ilişkin savunmalarına başladı.

Ne olmuştu?

Karabay 15 Mayıs’ta Alan YouTube kanalında yaptığı programlar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. İddianamesi 114 gün sonra 5 Eylül’de hazırlanabildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan ‘mağdur’ olarak yer aldı.

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddialarıyla Karabay hakkında sacvılık yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Karabay daha önce de tutuklanmıştı

Gazeteci Furkan Karabay İstanbul Esenyurt Belediyesine kayyım atanmasına ilişkin soruşturma sürecine dair haberi gerekçe gösterilerek, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme”, “kamu görevlisine hakaret”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla 9 Kasım 2024’te tutuklanmış, 18 Kasım’da tahliye edilmişti.

Karabay, daha önce de Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağı ile ilgili haberi nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçlamasıyla Aralık 2023’te tutuklanmıştı. 11 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış, 1 Ekim 2024’te ise tüm suçlamalardan beraat etmişti. EVRENSEL

