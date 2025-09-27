Dün bilirkişi davasının duruşmasında yaptığı savunmanın metnini paylaşan Ekrem İmamoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki zulümle kurulan her düzen yıkıldı” dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘bilirkişi’ davasının ikinci duruşmasında yaptığı savunmanın metnini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İmamoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki zulümle kurulan her düzen yıkıldı. Hukuksuzlukla kurulan her sistem çöktü. Ve halk eninde sonunda günü geldiğinde konuştu. Ben bu ülkenin insanına güveniyorum. O güvenle buradayım. Çünkü tarihin doğru tarafında duruyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabı üzerinden duruşma salonunun çizimini ve kendi sesini paylaşan İmamoğlu, dün ayrıca “turpun büyüğü” adlı basın toplantısında bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bilirkişi S.B.’nin dinlenmesi talebini reddederken duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.

