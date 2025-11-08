HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEİmamoğlu 'Tarihimizin en ağır ihaneti' dedi soruşturma istedi
TÜRKİYE

İmamoğlu ‘Tarihimizin en ağır ihaneti’ dedi soruşturma istedi

Açık Gazete
Açık Gazete

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düştüğünü belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu; Kanal İstanbul ve Melen Barajı projelerindeki kamu zararına da dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki içme suyu barajındaki doluluk oranlarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Kanal İstanbul başta olmak üzere İstanbul’daki rant odaklı projeleri işaret eden İmamoğlu, ayrıca kamu zararına da dikkat çekti.

“TARİHİMİZİN EN AĞIR İHANETİ”
İmamoğlu’nun paylaşımında, “İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle Türkiye’nin birçok ilinde ve İstanbul’da içme suyu barajlarının doluluk oranları çok düşük seviyelere indiğini endişeyle takip ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı su kullanımında tedbirli olmaya ve su tasarrufu için tedbir almaya davet ediyorum.

Şöyle bir dönemde, İstanbul’un en önemli içme suyu barajlarından Sazlıdere barajının tek imza ile Cumhurbaşkanlığı tarafından iptal edilmesini, İstanbul’un tarım alanlarının, orman alanlarının, su havzalarının, askeri alanlarının ranta ve betona kurban edilmesini, Kanal İstanbul gibi projelere peşkeş çekilmesini tarihimizin en ağır ihaneti olarak milletimizin vicdanına emanet ediyorum.

Ayrıca 11 yıldır bitirilemeyen, en kurak dönemlerde İstanbul’un içme suyunu teminat altına alacak ve üreteceği elektrikle de suyun İstanbul’a terfi edilmesini sağlayacak olan Melen Barajı’nın büyük proje hataları ve yanlış tercihlerle bitirilememesinin, yapılan inşaatların çöp haline gelmesinin de kamuya zararı on milyarlarca TL’ye ulaşmıştır. Bu hususta gerekli incelemenin yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesinin ve ilgililer hakkında soruşturma açılmasının şart olduğunu tekrar hatırlatıyorum” ifadeleri yer aldı. Halk TV

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
“Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak”

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

“Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak”

TÜRKİYE
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn...

Reuters: 9 bin PKK’lı Türkiye’ye dönecek

TÜRKİYE
Çözüm süreci kapsamında iki aşamada sivil ve militan toplam...

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

TÜRKİYE
Türkiye, Özbekistan’daki UNESCO 43. Genel Konferansı’nda 2025-2029 dönemi için...

Komisyondan İmralı görüşmesine yeşil ışık

TÜRKİYE
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreci...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.