İmamoğlu’nun ifadesi öncesi CHP Çağlayan’da miting düzenledi

BBC Türkçe – Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında “casusluk” suçlamasıyla başlatılan yeni soruşturma kapsamındaki ifadesi öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda bir miting düzenledi.

Görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu soruşturma kapsamında ifade vermesi için 26 Ekim Pazar sabahı İstanbul Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na götürüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi öncesi CHP Çağlayan’daki adliye binası önünde bir miting düzenledi.

Adliye önünde toplanan yüzlerce kişiye seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu meydan; korkmayanların, yılmayanların, evde tek başına oturmayanların, korkuyu evde bırakanların meydanıdır” dedi.

Özel konuşmasında, “‘Susmamak, mücadele etmek lazım’ diyen herkesi Çağlayan’a davet ettiğini” söyledi.

25 Ekim’de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı üzerinden partilileri adliye önündeki Çağlayan Meydanı’na çağırmıştı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerine miting ve eylem yasağı getirmişti.

CHP lideri Özgür Özel de İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’deki programını yarıda kesip İstanbul’a dönmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın, 4 Temmuz’da “casusluk” suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün’e ait dijital materyallere dayandırıldığı ifade ediliyor.

Açıklamada, “birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu” söylenen Hüseyin Gün’ün, İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’a “talimat verir vasıfta görüşmelerinin tespit edildiği” savunuluyor.

Başsavcılığın açıklamasında, gazeteci Merdan Yanardağ’ın Hüseyin Gün ile “casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği” söyleniyor.

Ayrıca Yanardağ’ın “Hüseyin Gün’den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği” öne sürülüyor.

Yanardağ'ın 2019 yerel seçimlerinde "yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde casusluk suçunu işlediği" bir diğer iddia.

İmamoğlu’ndan soruşturmaya tepki

Sabah saatlerinde, casusluk soruşturmasına ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, kendisi adına yönetilen sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda “Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez” dedi.

“Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla” karşı karşıya olduklarını kaydeden İmamoğlu şunları söyledi:

“Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür.”

Özkan: Seçim kazanmak suç değildir

İBB’ye yönelik operasyonda 19 Mart’ta gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Necati Özkan suçlamaları reddetti.

Özkan, kendisi adına yönetilen sosyal medya hesabındaki mesajında soruşturmayı hukuksuz bir itibar suikastı olarak nitelendirdi.

İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan (solda)

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Özkan şunları söyledi:

“Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme ise olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır.”

Suçlamaları “gayri hakiki” ve “absürt” olarak nitelendiren Özkan, “Seçim kazanmak suç değildir. Mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir” dedi.

Özel: Kime casus dediniz de ispat ettiniz, hepsi beraat etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel soruşturmaya ilk olarak, “Büyük bir utanmazlıkla karşı karşıyayız” diyerek tepki gösterdi.

Özel, “FETÖ hiçbir şey beceremediğinde casusluk davaları açardı. En kolayı ne? Casusluk iddiasını at, onun üzerinden algı yarat, sonra arkasını toparlarsın. Kime casus dediniz de ispat ettiniz. Hepsi beraat etti. Ayıptır” dedi.

24 Ekim’de partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında konuşan Özel “Biz bu filmleri çok gördük” dedi ve casusluk iddiasıyla algı yaratılmaya çalışıldığını savundu:

"Milleti bu sefer de böyle ikna etmeye çalışacaklar" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşin içine casusluk koydun mu, kimse casus sevmez. Son çareleri. ‘Hırsız dedik,’ olmadı, ‘Yolsuz dedik’ olmadı. ‘Çaldı dedik,’ millet inanmadı. ‘Terör dedik’ millet ayaklandı. Bu kadar olmaz.”

“Ekrem İmamoğlu’na casus diyecek adamın bütün Trabzon, İstanbul ve millet alnını karışlar.”

“Soruşturma İBB’ye yönelik kayyum riskini ortaya çıkarır mı?” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Buna [kayyum atamasına] kimse ekonomik olarak, siyaseten cesaret edemediler, edemezler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz. Saraçhane’deki milyonluk gece fotoğrafları neden var?”

Tepkiler ne oldu?

Üç isme yönelik “casusluk” suçlaması yöneltilmesine ilişkin CHP’den tepkiler geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Bu, demokrasiyi rejim dışına itme operasyonudur. İktidar, kendisini ‘değiştirilemez’ ilan ederken, alternatifini ‘tehlike’ olarak kodluyor” dedi.

Emir, bu durumu “otoriterliğin son evresi” olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak ‘suç’, haber yapmak ‘ihanet’, düşünmek ‘casusluk’ sayılır hale geldi” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Bu iktidar tümüyle gerçeklikten kopmuştur. Her eleştiri düşmanlık değildir. Her muhalefet tehdit değildir. Bu anlayışla ülke yönetilmez” mesajını paylaştı.

Tele 1 televizyonuna bağlanan CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, “Bu siyasi bir soruşturmadır” dedi ve Merdan Yanardağ’a da destek verdi.

Tanal, “Merdan Yanardağ anti-emperyalist bir adam. Tam bağımsız Türkiye’den yana olan bir adam. Bir gazetecidir. Gazetecilik suç teşkil etmez. Merdan Yanardağ’dan casusluk çıkmaz. Bu bir suç icat etmektir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili ikinci bir soruşturma dosyasında ise ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden “4.7 milyon kişinin kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı” iddia ediliyor.

‘İBB HANEM’ isimli uygulamayla da “11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı” öne sürülüyor.

Açıklamaya göre bu kapsamda 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

