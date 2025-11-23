İmralı ziyaretinin detayları paylaşıldı

AKP, MHP ve DEM Parti milletvekillerinden oluşan heyetin İmralı’ya gidişi için süreç işletilirken, görüşmenin MİT koordinasyonunda yapılacağı ve kayıtların açıklanmayacağı belirtiliyor.

Süreç kapsamında TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı ziyareti kararının ardından tartışmalar sürüyor.

Süreç komisyonunun 21 Kasım Cuma günü yaptığı toplantıdan sonra “İmralı’ya gidiş” kararı verildi. Muhalefetin itirazlarına rağmen AKP-MHP ve DEM Parti’nin oylarıyla kapalı oturumla gerçekleşen toplantıda CHP yer almadı ve İmralı’ya gitmeme kararı aldığını açıkladı.

Yeni Yol Grubu da çekimser oy kullanmasının ardından üye göndermeme kararı aldı.

Buna göre İmralı Ada’sına gidecek heyette; AKP’den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP’den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti’den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

Tartışmalar devam ederken heyetin İmralı’ya nasıl gideceği ve yapacağı ziyarete dair de detaylar yazılmaya başlandı. İktidar gazetesi Türkiye, ziyaretin detaylarına yer verildi.

Bugün başvuru yapılacak

Türkiye gazetesinin haberine göre, komisyonun İmralı’ya gidiş izni için bugün Adalet Bakanlığına başvuru yapılacak. Yarın ya da salı günü yapılması beklenen görüşmede, 3 kişilik heyetin ulaşım, görüşme ve teknik detaylarının tamamı MİT tarafından organize edilecek. Öyle ki görüşmedeki oturma düzeni dahi MİT tarafından ayarlanacak. Adaya ulaşımın helikopter ile yapılması bekleniyor.

Tutanak ve görüntü paylaşılmayacak

Habere göre, komisyonun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Mecliste görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor.

Öcalan’a sorulacak soru

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının SDG’yi de içerip içermediği olacak.

Görüşme sonrası PKK’den yeni adım

Haberde, “Güvenlik kaynakları” işaret edilerek, görüşme sonrası PKK cephesinden atılacak yeni adım da paylaşıldı.

Buna göre geçtiğimiz günlerde Zap’tan çekilen PKK, İmralı ziyaretinin tamamlanması ve Öcalan’ın vereceği mesajlardan sonra çok kısa süre içinde Metina’dan çekilerek, oradaki mağaraları boşalttığına yönelik yeni bir açıklama gelecek.