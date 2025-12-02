HABER ARA
TÜRKİYE

İstanbul'un zam şampiyonu açıklandı

Hayat pahalılığının pençesindeki İstanbul’da kasım ayının fiyat hareketleri netleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, İstanbulluların cebindeki yangının sürdüğünü bir kez daha kanıtladı.

İTO, Kasım ayında perakende fiyatlarında yaşanan değişimin bilançosuna göre, endekste izlenen 336 temel ürünün 178 tanesinde fiyat artışı yaşanırken, sadece 57 üründe düşüş gözlendi. 101 ürünün fiyatı ise yerinde saydı.

GIDA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün, yüzde 13’lük yükselişle kültür-sanat harcamaları (sinema ve tiyatro bileti) oldu. Ancak mutfaktaki yangın da sönmedi. Zam şampiyonunu sırasıyla; mercimek, margarin, fındık ezmesi, kuru fasulye, gofret ve portakal takip etti.

Vatandaşın temel gıda maddeleri olan zeytinyağı, pirinç, reçel ve paketli toz tatlılar da fiyat artışlarından nasibini aldı. Çocukların vazgeçilmezi oyuncak fiyatları da yukarı yönlü hareket etti.

SEBZE TEZGAHINDA DÜŞÜŞ VAR

Fiyatı en çok gerileyen ürünler ise mevsimsel etkilerle sebze reyonunda görüldü. Kasım ayında fiyatı en sert düşen ürün yüzde 45,91 ile karnabahar oldu.

Karnabaharı; kıvırcık salata, taze fasulye, pırasa, ıspanak, limon, dolmalık biber ve sivri biber gibi sofra ürünleri izledi. Ayrıca mandalina, salatalık, havuç, üzüm ve muz fiyatlarında da gerileme kaydedildi. Giyim tarafında erkek mont ve kazak fiyatları düşerken, ulaşım kaleminde uçak biletleri ucuzlayan ürünler arasında yer aldı.

