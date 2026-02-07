Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu

HABER ARA
Suriye’deki altyapı ve enerji projelerine Türk şirketleri dahil oluyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon ve Cengiz Holding, Katar ve ABD’li ortaklarla 7 milyar dolarlık yatırım kapsamında 5 bin megavatlık doğalgaz ve güneş santrali inşa edecek.

Suriye’de yıllarca süren iç savaş sonrası HTŞ yönetimi Şam’ı kontrol altına aldı ve ülkenin büyük kısmında askeri varlığını genişletti. SDG ile yapılan son anlaşmalarla birlikte, Suriye yönetimi topraklarının büyük bölümünü denetim altında tutuyor ve artık sıra ülkenin bölge ekonomisine entegrasyonuna gelmiş durumda.

Şam yönetiminin çeşitli alanlardaki atılımları devam ederken AKP döneminde büyüyen şirketlerden Kalyon ve Cengiz Holding’in de Suriye’de çeşitli projelere imza attığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sabah’a yaptığı açıklamada, Suriye’nin altyapısının düzenlenmesi için yaklaşık 300 milyar dolara ihtiyaç olduğunu ve bunun da Şam’ın enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Bayraktar, Suriye’ye yönelik enerji iş birliklerini değerlendirirken, “Suriye’ye 8 Aralık’ta Esad rejiminin sona erdiği günden sonra ilk giden ekip biz olduk. Bakanlık olarak kara yolu ile ciddi bir ekip gönderdik. Suriye’de hayatı normale döndürmek, insanların asgari ihtiyaçlarını karşılamaları hedefi doğrultusunda gittik. Özellikle elektrikle ilgili tespitlerimiz, yaptıklarımız, yapacaklarımız var. Suriye’nin kuzeyine verdiğimiz elektrik miktarı artıyor” diye konuştu.

KALYON VE CENGİZ SURİYE YOLUNDA

AKP’nin iktidar olduğu yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle büyüyen Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye’de 7 milyar dolarlık yatırımla toplam 5 bin megavat kurulu güce sahip 4 doğalgaz kombine çevrim santrali ve 1 güneş enerjisi santrali inşa edeceği öğrenildi. Kasım 2025’te imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirme yapan Bayraktar, “Türk şirketleri Katarlı ortakları ile beraber orta ve uzun vadeli doğalgaz çevrim santrali yapacaklar. Suriye’nin muhtelif yerlerinde yapılacak santraller, ülke refahına önemli katkı sunacak” dedi.

Gözden Kaçmasın  Suriye’de HTŞ ile SDG arasında "yeni mutabakat" muamması: Resmi açıklamalar bekleniyor

Suriye’ye doğalgaz ihracatına dair 2 Ağustos 2025’te Kilis üzerinden hattın bağlandığını ve ihracatın başladığını belirten Bayraktar, “Azerbaycan’dan gelen gazı Socar, Katar, Türkiye ortaklığında oraya ulaştırdık” açıklamasında bulundu.

Suriye’ye yapılan ihracatın ticari bir faaliyet olduğunu ve bedelsiz olmadığını vurgulayan Bayraktar, Katar’ın da büyük bir finansman sağladığını belirterek, “Bu işte Katar finansmanı var, ne kadar daha devam eder. Suriye’yi ayağa kaldırmak için 300 milyar dolara ihtiyaç var. Sonuçta Suriye’deki kaynakları ekonomiye katmak lazım. Bunlar maden, doğalgaz, petrol” dedi. Öte yandan “Maden konusunda şu anda bir ekibimiz Suriye’de, oradaki maden sahaları ile ilgili bir çalışmamız var” ifadelerini ekledi. Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

