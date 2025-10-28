Karadağ’da Türklerle gerginlik: Vize serbestisi askıya alındı

Karadağ’da hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından patlak veren şiddet olayları sonucunda onlarca Türk vatandaşı gözaltına alındı. Türklere uygulanan vize serbestisi de geçici olarak askıya alındı.

Polis, başkent Podgorica’nın Zabjelo bölgesinde bir Karadağ vatandaşının Türkler tarafından bıçakla yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından onlarca Türk ve Azerbaycanlının gözaltına alındığı duyuruldu ve şiddet olayları patlak verdi.

Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic sükunet çağrısı yaparken, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić 26 Ekim Pazar gecesi bir açıklama yaparak, Pazartesi günü “acil bir prosedürle” Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin “geçici olarak askıya alınması” konusunda karar alacaklarını duyurmuştu.

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ise bıçaklama olayının yaşandığı bölgeye giderek, “yabancılara yönelik çok daha kısıtlayıcı düzenlemelerin” gelecek hafta meclise getirileceğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gelişmeler “müessif” olarak yorumlandı, olayların başlamasının ardından Karadağ yetkilileriyle iletişime geçildiği ve Türk vatandaşlarının güvenliği için tedbirlerin alınmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Karadağ Başbakanı Milojko Spajić ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Türk vatandaşlarının güvenlik ve haklarının korunmasına dair beklentilerini iletti.

Mevcut düzenlemeler Türkiye vatandaşlarının Karadağ’a 180 günlük süre içerisinde 90 gün vizesiz seyahat gerçekleştirmesine izin veriyor.

Olay nasıl gerçekleşti?

Reuters, 25 Ekim Cumartesi gecesi bir Karadağ vatandaşının, bir grup Türkle atışma sonrası bıçaklandığını, yaralanan Karadağ vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Pazar günü buna karşılık onlarca kişinin Türk plakalı araçlara saldırdığı, Türk vatandaşlarının bir kumarhaneye sığınmak zorunda kaldığı belirtildi.

Polis bıçaklama olayıyla ilgili biri Türk, biri Azerbaycanlı iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu iki kişiye ek olarak, geçerli oturum belgeleri olmadığı tespit edilen 45 Türkiye ve Azerbaycan vatandaşının da gözaltında olduğu duyuruldu.

Emniyetin açıklamasında, gözaltına alınanların yedisinin para cezasına çarptırıldığı, sekizinin de sınır dışı edileceği bildirildi.

13 bin Türk

İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıkladı.

Yetkililer, gittikçe artan sayıda Türkiye vatandaşının, Balkanların Adriyatik Denizi kıyısında 620 bin kişinin yaşadığı bir ülke olan Karadağ’da iş kurduğunu ya da iş aradığını söyledi.

Ana gelir kaynağı turizm olan ülkenin ilerleyen yıllarda Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması bekleniyor.

Karadağ Başbakanı Spajić sosyal medya platformundan yaptığı vize duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Yarın, acil bir prosedür kapsamında, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat rejiminin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız.

“Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde, iyi işbirliği ve ortaklık ruhu içinde, karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatacağız.”

Şiddet olaylarını kınayan Cumhurbaşkanı Milatovic, “kolektif suç yüklemeye veya tüm bir halkı damgalamaya yer yok” dedi.

Milatovic, “Karadağ’ın daha sorumlu bir göç politikasına ihtiyacı var: İstismar ve suça karşı kararlı, yasalarımıza saygı duyan herkese karşı adil bir politika” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Karadağ ilişkileri hakkında neler biliniyor?

Türkiye, 12 Haziran 2006 tarihinde Karadağ’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri oldu.

Türkiye ve Karadağ arasında serbest ticaret, ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım konularında ekonomik anlaşmalar bulunuyor.

2008 yılında Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi.

2021 yılında iki ülkenin liderleri, ikili ticaret hacminin 250 milyon dolara ulaştırılmayı hedeflediklerini açıkladılar.

Türkiye ve Karadağ arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan kuruluş TurkCham Montenegro’nun Temmuz 2024 raporuna göre Karadağ’da 9.500 Türk şirketi bulunuyor.

Karadağ zaman zaman Türkiye ile bağlantılı organize suç örgütlerine ilişkin haberlerle de gündeme geliyor.

Karadağ’da kırmızı bültenle aranan ve “Kavac” isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic 2022 yılında İstanbul’da yakalanmıştı.

Organize suç örgütü Camgözler’in lideri Binali Camgöz ise 2024’te Karadağ’dan Türkiye’ye iade edilmişti.

Karadağ Türklerin turizm için de tercih ettiği ülkelerden. Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ’ı her yıl yaklaşık 320 bin Türkiye vatandaşı ziyaret ediyor. BBC TÜRKÇE

