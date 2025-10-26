HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEKaradeniz'de deprem
TÜRKİYE

Karadeniz’de deprem

Açık Gazete
Açık Gazete

AFAD, merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 19.44’te merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Karadeniz’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremi CNN Türk’te değerlendirdi. Pampal, “Silivri ve Marmara içinde de artçı ve bağımsız depremler olabilir. Odak derinliği diğer depremlere göre daha derin, geniş bir alanda hissedilme nedeni budur” dedi.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
İmamoğlu’nun ifadesi öncesi CHP Çağlayan’da miting düzenledi
Sonraki haber
PKK’nin çekilme hamlesi ne anlama geliyor?

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

TRUMPÇILIK VE ERDOĞANCILIK — FAŞİZM Mİ, YENİ BİR AŞIRI SAĞ MI?

KÖŞE YAZILARI
MEHMET TAŞ / LONDRA - Donald Trump ve Recep Tayyip...

Naci Görür, Çanakkale depremlerini yorumladı

TÜRKİYE
Çanakkale'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından, Prof. Dr....

Geniş tanımlı işsizlik oranı – TÜİK: %8.6, DİSK-AR: 28,6

TÜRKİYE
TÜİK bugün eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre...

İngiltere Başbakanı Starmer bugün Türkiye’de

İNGİLTERE
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.