Kartalkaya davasında otel sahibi dahil 11  zanlıya müebbet

21 Ocak'ta 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal otel yangını davasında karar açıklandı.

Mahkeme 32 şüpheliden 11’ine müebbet hapis cezası verdi.

Kararın okunması sırasında müştekilerin alkışları duyuldu.

Müebbet hapis cezası alan isimler şunlar:

Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mümteza Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel’in müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye eri İrfan Acar ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun.

Mahkeme, müebbet hapis cezası alan sanıklara ceza indirimi uygulamadı.

Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan otel sahibi Halit Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı suçlayan açıklamalar yaptı.

Ergül, “Yangından sonra birçok otel kapatıldı. Onların denetleme görevinde görmedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değildir. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım ” dedi.

Ergül’ün dikkat çekici bir açıklaması da “eksiklikleri iddianameden öğrendiğini” söylemesi oldu.

Yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay duruşma sonrası bir kez daha kamu görevlilerini işaret etti.

Danıştay daire başkanı, yangın ile ilgili dokuz kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karşın henüz Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir adım atılmamasını eleştirdi.

Gençbay, haklarında soruşturma izni verilen Turizm ve Çalışma bakanlığı yetkililerinin görevden alınması çağrısı yaptı:

“İlgili bakanın bu konuda harekete geçeceğinden emin değilim, ama bunları zorlamak için tüm hukuki yolları deneyeceğiz.”

“Bu soruşturma da bir an önce başlatılmalı, ilgililerin adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.”

‘Karar dönüm noktası niteliğinde ama mücadeleye devam edeceğiz’

Müşteki avukatlarından Bilsay Sarper Arslan, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede 11 şüphelinin en üst cezayı aldığı duruşmanın "dönüm noktası" niteliğinde bir yargılama süreci olduğunu söyledi.

Yangında dayısı Nedim Türkmen, yengesi Ayşe Neva Türkmen ve yeğenleri Ala Dora Türkmen ve Yüce Ata Türkmen’i kaybeden Arslan, kararı gözyaşları içinde dinlediklerini söyledi.

Arslan, müebbet hapse çarptırılan sanıklara teknik olarak verilebilecek en ağır cezanın verildiğini kaydetti.

Benzer şekilde bilinçli taksir ile yargılanan diğer şüphelilere de “üst sınıra göre çok yakın” cezalar verildiğini söyledi.

Avukat, bu cezaların karar metni UYAP sistemine işlendikten sonra netleşeceğini belirtti.

Arslan, “tabiri caizse kalem oynamamış” diye tarif ettiği kamu görevlileri hakkındaki soruşturma dosyası için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi:

“Orada da baş sorumluların önce soruşturulması ve ifade sandalyesine oturtulması, sonrasında da mahkeme salonlarında önümüze getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Müşteki avukatı, mahkeme heyetinin verdiği kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“Gerçekten aksini düşünemeyeceğimiz kadar önemli bir karar oldu. Ailelerin duygularına hitap eden, vicdanlarına su serpen ve kaybettiğimiz canların hatıralarına da yakışır, onlara zarar vermeyen bir karar olduğunu düşünüyorum.”

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’ı kaybeden Rıfat Doğan da kararın kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını söyledi.

Giden canlara olan borçlarını bir nebze olsun ödeyebildiklerini dile getiren Doğan, “Onlar geri gelmeyecek ama en azından bundan sonra onların gitmesiyle başka canlar acı çekmeyecek diye düşünüyorum.” dedi.

Tüm süreçte suçlanan kişiler sorumluluk kabul etmedi.

Otel sahibi çalışanlarını, kamu görevlilerini ve otele gaz sağlayan firmayı suçladı.

Suçlanan aile üyelerinin çoğu yönetimsel hiçbir sorumlulukları olmadığını iddia etti.

Sanıklar için ne ceza isteniyordu?

Aileler ve hukukçular davadaki sanıkların “olası kastla öldürme” suçundan yargılanmasını talep ediyordu.

Ceza hukukunda "olası kast" istenmeyen neticenin öngörülmesi ancak bunun kabullenilmesini ifade ediyor.

Savcılık mütaalasına göre sanıklar için istenen suçlar şu şekildeydi:

Otel sahibi Halit Ergül ve genel müdür Emir Aras dahil yedi kişi hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1950’şer yıla, “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla nitelikli mala zarar verme” suçlarından 178 yıl 582’şer aya kadar hapis cezası;

Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın aralarında olduğu 20 sanık için ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bilinçli taksir, istenmeyen neticenin öngörülmesini fakat gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket edilmesini ifade ediyor.

Mütalaada dört sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan iki yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Bu kişiler Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel.

Tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk’ün ise beraati isteniyor.

Davada tüm sanıklar suçlamaları reddediyor.

