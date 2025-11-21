HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEKayyum Gürsel Tekin göreve devam edecek mi?
TÜRKİYE

Kayyum Gürsel Tekin göreve devam edecek mi?

Açık Gazete
Açık Gazete

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Ara karara göre, Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti görevine devam edecek. Mahkeme heyeti, 2 Eylül tarihli ara kararında ise istinaf sürecinin beklenmesine karar vermişti, bu duruşmada da yine kararı bekleyeceklerini belirtti. Dava 27 Şubat 2026’ya ertelendi. Tedbir kararı ise değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK AYM’YE BAŞVURMUŞTU

39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Trump, Epstein belgelerinin yayımlanmasına onay verdi

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Trump, Epstein belgelerinin yayımlanmasına onay verdi

DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskısının artması sonrası, Epstein...

Karanlık Bir Aynaya Bakmak: Epstein Dosyası ve Düzenin Görünmeyen Yüzü

KÖŞE YAZILARI
Bugünlerde Epstein dosyası yeniden gündemde. Trump’dan Putin’e uzanan bağlantılardan,...

Teknokratik Sosyalizm ve Dijital Kapitalizmin Eleştirisi-3

KÖŞE YAZILARI
Teknokratik Sosyalizm ve Dijital Kapitalizmin Eleştirisi-3 Tartışma: Marx 2.0 –...

Türkiye COP31’e evsahibi oluyor

TÜRKİYE
Merve Kara-Kaşka / BBC News Türkçe - Avustralya'nın evsahipliği...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.