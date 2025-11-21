Kayyum Gürsel Tekin göreve devam edecek mi?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Ara karara göre, Gürsel Tekin ve Çağrı Heyeti görevine devam edecek. Mahkeme heyeti, 2 Eylül tarihli ara kararında ise istinaf sürecinin beklenmesine karar vermişti, bu duruşmada da yine kararı bekleyeceklerini belirtti. Dava 27 Şubat 2026’ya ertelendi. Tedbir kararı ise değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK AYM’YE BAŞVURMUŞTU

39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.

