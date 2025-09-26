Kayyum Gürsel Tekin’ni sevindiren mahkeme kararı

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasına CHP itiraz etmişti. Kayyuma yönelik itiraz davası İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme CHP’nin kayyum itirazına ret kararı verdi. Gürsel Tekin’in bir süre daha kayyumluğa devam edeceği belirtildi.

CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla iptal edilmişti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi. Özgür Çelik, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP’NİN KAYYUM İTİRAZINA YÖNELİK DAVA GÖRÜLDÜ

Mahkeme Çelik’in yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamasına CHP itiraz etmişti. CHP’nin itirazlarına yönelik dava, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

CHP itiraz etmişti! Gürsel Tekin’in kayyumluk akıbetinin belli olacağı duruşma başladı CHP itiraz etmişti! Gürsel Tekin’in kayyumluk akıbetinin belli olacağı duruşma başladı

KAYYUM GÖREVİNE DEVAM EDECEK!

Mahkeme, CHP il Başkanlığının ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyum görevine devam edecek. Ayrıca İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi

“HUKUK TARİHİMİZDE KARA LEKE”

CHP Avukatı Çağlar Çağlayan, kararın hukuksuz olduğunu belirtti. Çağlayan, “Kendinden önce açılmış davaları kendisine bildirdiğimizi kabul etti. Bu davaları tane tane sıraladı. Kendince o mahkemelerde bulduğu eksiklikleri ortaya koymaya çalıştı. Bir mahkemenin kendi kararına kimseyi karıştırmayıp, başka mahkemelerin işlemleriyle ilgili de doğruluk yanlışlık denetimi yaptığını da ilk kez karşılaştık. Hakim bu tutumuyla verdiği kararla da hukuk tarihimizde geri dönülmez bir hata ve kara lekeye daha neden oldu maalesef. Bugün verilen karar öncesinde mahkemeye yaptığımız olağanüstü il kongresini de anlattık. Duruşma zaptına geçmesine müsaade etmedi ama kongrenin henüz kesinleşmediği çıkarımını yapmış. Belli ki kongre de yapsak Yargıtay kararı da koysak AYM, AİHM kararı da koysak dosyaya bu mahkemeden hukuka uygun bir karar çıkarmak mümkün görülmüyor” dedi. Çağlayan mahkemenin bu kararını İstinaf’a taşıyacaklarını belirtti.

“GÖREV VE SORUMLULUK SEÇİLMİŞ YÖNETİMİNDİR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi’nin açıklamasında, “İstanbul İl Başkanlığı’na dair geçici tedbir kararına yaptığımız itiraz İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa’yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir. Önceki mahkeme kararlarını tanımayan hatta açıkça eleştiren, davacı vekilinin sunmadığı çıkarımları yapıp avukatlarımıza yönelten, ‘burası başka bir makeme’ edasıyla geçmiş konumunu hatırlatan bir hakimin yaptığı yargılamadan adalet çıkmaz. Bu karar, yalnızca partimize değil, sandığın ve millet iradesinin üstünlüğüne de bir darbedir.

Yargı yetkisinin, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan siyasi müdahalelere alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında kayyumun yeri yoktur. Siyaseten de yoktur, hukuken de yoktur. Çağrı heyetinin kolluk desteğiyle şova giriştiği yerde biz delegelerimizin imzasıyla olağanüstü kongremizi topladık ve seçimimizi yaptık. Artık görev ve sorumluluk seçilmiş yönetimindir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Örgütümüzün iradesi önünde hiçbir mahkeme duvarı yükselemez. Demokrasiye, eşit yurttaşlığa ve özgür seçim hakkına sahip çıkan milyonlarla birlikte, bu karanlık gidişe karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Bu habere emoji ile tepki ver