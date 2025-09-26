23.4 C
Kişisel Verilerinin Yasa Dışı Ele Geçirildiği İddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı sorgu sistemi üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlandıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından siber tehditleri tespit ve önleme amacıyla ortak çalışma yürütüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nce (USOM) vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla “sowix” isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

DÖRT İLDE OPERASYON

“Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet” ile “Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak” ve “Bilişim sistemlerine girme” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

