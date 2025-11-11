Kredi kartı dolandırıcılığına gece önlemi

BDDK, artan dolandırıcılık olaylarına karşı kredi kartı sahipleri için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Buna göre, gece 22.00 ile sabah 06.00 arasında kredi kartından nakit çekim yapmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini yalnızca çipli kimlik kartıyla onaylayabilecek. NFC özelliği bulunmayan telefon sahipleri ise bu saatlerde nakit avans çekimi yapamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı dikkat çeken bir düzenlemeyi devreye aldı. Artık tüm bankalarda, gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında kredi kartından nakit avans çekimi yalnızca çipli kimlik kartı onayıyla yapılabilecek. Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise bu saat aralığında nakit avans çekimi yapamayacak.

DOLANDIRICILIK VAKALARINA GECE ÖNLEMİ

BDDK’nın aldığı kararın gerekçesi, son aylarda özellikle gece saatlerinde artan mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları oldu. Dolandırıcıların genellikle kullanıcıların uykuda olduğu saatlerde, hesaplardan para çektiği ya da kredi kartı limitlerini kullanarak nakit işlemler yaptığı tespit edildi.

Yeni uygulamayla birlikte, gece saatlerinde gerçekleştirilecek nakit çekim taleplerinin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece kullanıcıların farkında olmadan yapılan para transferlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

NAKİT AVANS İÇİN KİMLİK ONAYI ŞART

BDDK’nın bankalara gönderdiği talimat kapsamında, 22.00–06.00 saatleri arasında kredi kartı üzerinden yapılacak nakit avans işlemleri yalnızca çipli kimlik kartı ve NFC destekli telefon aracılığıyla onaylanabilecek.

Çipli kimliği veya NFC özelliği bulunmayan vatandaşlar, bu saat diliminde nakit avans işlemi gerçekleştiremeyecek ve sabah 06.00 sonrasını beklemek zorunda kalacak.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DOLANDIRICILARI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dönemde bankaların enflasyon oranını gerekçe göstererek kredi kartı limitlerini artırması, dolandırıcılara yeni bir alan yarattı. Yüklü limite sahip kartları hedef alan dolandırıcılar, genellikle gece saatlerinde sistem açıklarını kullanarak işlem yapıyor.

Bu yeni düzenleme ile hem kullanıcıların hem de bankaların güvenlik risklerinin azaltılması hedeflenirken, BDDK’nın ilerleyen dönemde mobil bankacılık güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştıracağı belirtiliyor. SÖZCÜ

