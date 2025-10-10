İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimine AKP adayı İbrahim Akın’ın itirazı kabul edildi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, karar seçimi kazanan CHP’li İbrahim Kahraman’ın hem aday olup hem de oturuma başkanlık etmesini gerekçe gösterdi.

CHP’nin yürütmeyi durdurma kararına CHP’nin itiraz etmesi bekleniyor.

13 Eylül’de başlayan soruşturmada Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

21 Eylül’de yapılan başkanvekili seçiminde, dört turda oy çokluğu sağlanamayınca kura çekildi.

CHP’nin adayı İbrahim Kahraman’ın kurada başkanvekili seçilmesi sonrası salonda gerginlik çıktı.

CHP’li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından parti, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybetmişti.

Otuz yedi meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP’nin 18 üyesi bulunuyordu.

AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19’a yükselmişti.

‘AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmedim’

İstanbul’da CHP’li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Mutlu dahil 26 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tutuklamadan bir gün sonra Mutlu’nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarından başlatıldığını kaydetti.

Hasan Mutlu, tutuklama için somut delil ve hukuki gerekçe olmadığını da savunuyor.

Mutlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görevden alma kararı için, “Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir” denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 17 Eylül’de Silivri’de bu iddiayı tekrarladı Mutlu’nun gözaltına alınmadan 24 saat önce arandığını ve AKP’ye katılmasının istendiğini iddia etti.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yardımcılarından birine yönelik bu iddiayı “iftira” olarak niteledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tutuklama sonrası sosyal medya hesabından, "30 yıl aradan sonra Bayrampaşa Belediyesi'ni kazanan Başkanımız Hasan Mutlu, tehditlere boyun eğmedi, direndi" dedi.

Hasan Mutlu 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde yüzde 46.67 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. AKP’nin adayı yüzde 41’de kalmıştı.

Tutuklu CHP’li ilçe belediye başkanları

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Şile Belediye Başkanı: Özgür Kabadayı

Bayrampaşa Belediye Başkanı: Hasan Mutlu

İlçe belediye başkanlarıyla birlikte, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklu bulunuyor. BBC Türkçe

