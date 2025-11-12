Küresel emeklilik endeksinde Türkiye sondan dördüncü

Mercer ve CFA Enstitüsü’nün 52 ülkeyi kapsayan 2025 Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye 49’uncu sırada yer aldı. Sürdürülebilirlik kategorisinde ise son sırada bulundu.

Küresel danışmanlık şirketi Mercer ile CFA Enstitüsü tarafından yayımlanan 2025 Küresel Emeklilik Endeksi sonuçlarına göre Türkiye, 52 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldı.Raporda Türkiye’nin sürdürülebilirlik göstergesinde son sırada olduğu, yani emeklilik sisteminin gelecekteki kuşaklar açısından güven vermediği belirtildi.

ABD merkezli Mercer ve CFA Enstitüsü’nün 17’ncisini açıkladığı endeks, dünya nüfusunun yüzde 65’ini kapsayan 52 ülkenin emeklilik gelir sistemini karşılaştırdı. Endekste Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail en güçlü emeklilik sistemlerine sahip ülkeler olarak “A notu” aldı. Singapur ise bu yıl ilk kez aynı başarıyı elde eden Asya ülkesi oldu.

Türkiye’nin genel endeks puanı 48,2, yeterlilik puanı 49, sürdürülebilirlik puanı ise yalnızca 31,1 olarak açıklandı. Bu sonuçla Türkiye, emeklilik sisteminin uzun vadede finansal olarak sürdürülemez olduğunu gösteren en düşük notu aldı.

Uzmanlar, bu tabloyu Türkiye’de asgari ücretin düşük, kayıt dışı istihdamın yaygın ve emekli maaşlarının yetersiz olmasına bağlıyor. EVRENSEL