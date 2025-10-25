Londra’daki Kıbrıslı Türkler: Darısı size

FARUK ESKİOĞLU / LONDRA – Kuzey Kıbrıs’ta 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini CTP adayı Tufan Erhürman ezici bir çoğunlukla kazandı. Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Falyalı’nın kara parasıyla kazanılan makam, şimdi hak edenine geçti” yorumunu yapmıştı.

İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ın içte biri kadar 160 bin Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor. Biz de Londra’da yaşayan ve isimleri toplum içinde öne çıkan bazı Kıbrıslı Türklere teybimizi uzatarak Türkiye’de sarayın desteklediği mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koltuğunu CTP’nin adayı Tufan Erhürman’a kaybetmesini yorumlattık…

Artun Gökşan Lurucinalı (Eski gazeteci): Türkiye’deki AKP-MHP güruhunun tüm baskı, tehdit ve telkinlerine karşın Kuzey Kıbrıs’taki seçmenler, yolsuzluğa, rüşvete, yobazlığa, biatçılığa, gericiliğe, ilhaka karşı; barış, demokrasi, işbirliği, kardeşlik, dürüstlük ve federal çözüm yönünde karar vermiştir. Unutmayalım ki Kıbrıs’ta yaşayan çok büyük bir Türkiye kökenli seçmen kitlesi var. Onlar da artık Türkiye’den gelen telkin ve tehditlere “artık dur” demişlerdir. Bu önemlidir. Darısı

Türkiye’nin başına!

Sümer Erek (Ressam): Kıbrıs Türk toplumu, belki de son 50 yılın en önemli sınavlarından birini başarıyla geride bıraktı. Bu seçim, yalnızca bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil, aynı zamanda bir referandum niteliği taşıyordu. Toplum, kendisine dayatılan ve gelecekte de yöneltilmesi muhtemel tüm gerici ve faşizan baskılara karşı olgunlukla durarak, teslimiyet yerine temsiliyeti seçti. Özellikle son beş yılda yapılan yanlışlara karşı güçlü bir “artık yeter” mesajı verdi. Barıştan ve demokrasiden yana, tüm kesimleri kucaklayan bir umutla Tufan Erhürman’ı büyük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçti. Bu dönemde Kıbrıs’ta bulunmak ve bu tarihsel sürecin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk ve onur oldu.

Baroness Meral Hussein-Ece: Kıbrıs Türk halkı bu kesin sonuçla demokrasiye olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Sayın Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Kıbrıs Türk toplumunun haklarının geliştirilmesi için onunla birlikte çalışmayı bekliyorum.

Mehmet Mida (İşçi): Yanlış uygulamalara, karşı, halkın tepkisinin sonucudur. Bu aynı zamanda bir referandum sayılır. Kuzey Kıbrıs’daki halkın seçimine, tercihine Türkiye de kulak vermeli.

Derman Saraçoğlu (Kıbrıs Demokrasi Derneği Başkanı): Kıbrıs Türk Toplum Liderliğine seçilen Tufan Erhürman’ı kutlar… Ersin Tatar’a da son beş yılda yaptıkları ve YAPMADIKLARININ, Ankara’nın, 5 yıl önce kendisine tevdi ettiği Kıbrıs’taki KAYYUMLUK görevinin, bugün karşılaştığı hezimetin, bir an önce muhasebesini yapıp Kıbrıs Türk Toplumu ile paylaşmasını öneriririm. Belki o zaman Kıbrıslıtürklere ve Kıbrıs’a yaptığı hizmet ve iyilik hanesine yazabilecek bir faydasını bulmuş oluruz.

Ertanç Hidayettin (Eğitimci – yazar): Birçok gözlemciler seçim sonucunu Kıbrıs’ta çözüm modeli üzerine bir referandum olarak görse de Erhürman’ın zaferi sadece bu nedenle açıklanamaz. Bilindiği gibi Ersin Tatar İki devletli çözümü, Tufan Erhürman ise BM tarafından benimsenen federal yapı altında bir çözümü destekliyorlardı. Adaylar arasındaki bu önemli ayrılığın seçim sonucunu etkilediği bir gerçek olsa da, sağ kesimin bir kısmının da Erhürman’a destek verdiği düşünüldüğünde aynı zamanda birçok diğer unsurların da öne çıktığı görülebilir.

Bunların başlıcaları şunlardır:

⁃ Tufan Erhürman’ın kararlı, mantıklı ve kucaklayıcı yaklaşımı,

⁃ Ersin Tatar’ın özellikle seçim kampanyasının sonlarına doğru sergilediği saldırgan davranışları, ve 5 yıl zarfında Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere masasına oturmaktan kaçınması,

⁃ Ersin Tatar’ın destekleyicisi iktidar partilere karşı, özellikle UBP (Ulusal Birlik Partisi) ne karşı yolsuzluk, ekonomik güçlüklere karşı önlem alamaması gibi nedenlerden dolayı oluşan halk tepkisi, ⁃ Seçmenin iradesini etkilemek amacıyla Türkiye’den gelen ekiplere karşı halkın tepkisi,

⁃ Sol partiler arasındaki etkili ittifak, v.s.

Şimdi sıra devamlı olarak federasyon çözümü için hiç çaba harcamayan Kıbrıs Cumhuriyetinde, Kıbrıslı Rumlar’da.

Timur Tayyareci (Sürüş okulu öğretmeni): Kıbrıs Türkü iki devletli bir çözüme ısrar etmenin bir hayal ürünü olduğunu anladı ve oyunu ona göre kullandı. Olası bir fereral bir çözüm Kıbrıs Türkü için en iyi en güvenceli yoldur. Türkiyenin bu konuda ısrarı da fayda etmedi. Erhuman Hoca da ileride adımlarını Türkiye ile atacağını söyledi. Son günlerde Türkiyenin de iki devletli çözüme ısrar etmekten uzaklaştığını söyleyenler de çok oldu. Önceki seçimler gibi güçlü bir müdahale olduğundan emin değildim yani.

Enver Kannur (Finans Danışmanı): Kıbrıs Türk halkı fena konuştu! Sonuçlar herkes için sürpriz olmuştur diye düşünüyorum! En çok yüzde 5 fark İle kazanabilirdi diye düşünülüyordu. Büyük bir fark oldu. Sayın Tufan Erhürman’ın kazanmış olduğu bu seçim, demokratik olgunluğumuzun ve değişim arzusunun en güçlü göstergesidir. Kıbrıs Türk halkını kutluyor, yeni dönemin barış, birlik ve ilerleme getirmesini diliyorum…

Osman Balıkçıoğlu (Sanatçı): Erhürmanın kazanması beni sevindirdi. İki yönden sevindim. Birincisi hem kendisi hem de anne ve babası bana çok yakın sevip saydığım insanlardır. İkincisi de Tufan hoca dürüst, çalışkan ve alçak gönüllüdür, insanlar tarafından sevilen bir politikacıdır. Seçimlere yapılan müdahalelerin de başarılı olmaması beni sevindiren başka bir gelişmedir. Ancak gerçek mücadele şimdi başlıyor. Tufan Erhürman Kıbrıs sorununa federal bir çözüm bulunmasını savunurken, Türkiye iki ayrı devletli bir çözümü dayatıyor. Bu yüzden işi hiç de kolay olmayacak. Türkiye’yle ters düşme olasılığı, Domoklesin kılıcı gibi hep başında olacak. Ben kendisine başarılar dilerim. Yolu açık olsun.

Aycan Saraçoğlu (Kıbrıs Demokrasi Derneği): “En son umutlar ölür!” Kıbrıslıtürkler yıllardır işgalin baskı ve zülmüne direndi. Herşeye rağmen bugünkü sonuç büyük bir başarıdır. Sevgili Tufan Erhürman’a başarılar dilerim. Yurdumuzda yıllardır özlemini duyduğumuz barış ve adamızın bütünlüğü için yola devam.

Niyazi Enver (Kıbrıs Türk Toplum Merkezi – TCCA Başkanı): Kıbrıs türk toplumu kesin ve net kararını tüm dünyaya haykırdı. Barış ve çözüm adayı Tufan Erhurman’a %63 gibi net onay verdi. Bu karara önce toplum içerisindeki aşırı sağ şöven güçler saygı göstermeyecek sonra göbeğimizden bağlı olduğumuz Ankara sonucu hafife alacak buna bir de bölgemizdeki kaosu ve adanın stratejik önemini eklersek, Tufan beyi zorlu bir mücadele bekliyor. Anglo-Amerikan ikilisi kesinlikle adanın bütünleşmesinden yana değil. İç politikada, olumlu demokratik adımlar atılacak. Daha seviyeli ve demokratik yerel idare geliştirilecek. Ben şahsen sonucu çok olumlu buldum. İleriye umutla bakabiliriz.

Kenan Nafi (İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı): İngiltere’de 22 derneğin çatı örgütü olarak, Sayın Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sayın Erhürman’ın, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini gözeten, barışçıl, kapsayıcı ve vizyoner bir liderlik sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ayrıca, görev süresi boyunca KKTC’yi temsil eden ve hizmet eden Sayın Ersin Tatar’a teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Tatar’ın özellikle Kıbrıs Türk kimliğinin uluslararası platformlarda tanıtılması yönündeki çabaları takdire şayandır. Bu vesileyle, demokrasinin ve halk iradesinin galip geldiği bu sürecin, ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını temenni eder; İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu olarak her zaman vatanımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Işıl Yılkan (Avukat): Yeni seçilen cumhurbaşkanını tebrik ediyor ve bunun Ada’daki gerginliğin azalmasına yol açacağına inanıyorum. Yabancıların Kıbrıs’ta toprak satın alarak adanın demografik ve kültürel yapısını sinsice değiştirme stratejisinin engelleneceğini umuyorum.

İpek Özerim (Halkla İlişkiler Uzmanı): Tufan Erhuman’ın kazanması bekleniyordu ancak çok az kişi bu kadar büyük bir sonucu tahmin edebilirdi. Ersin Tatar’a karşı yaygın bir hayal kırıklığı vardı. Tatar’ın siyaset tarzı, Ankara’ya bağlılığı ve iki devletli yaklaşımıyla Kıbrıslı Türklere somut faydalar sağlayamaması sandıkta cezalandırıldı. Tufan Hoca’nın artık Kıbrıs sorununda kalıcı barış arayışında büyük bir yetkisi var. Önünde, başta Kıbrıs Rum tarafını ikna gibi pek çok zorluklar olsa da Kuzey Kıbrıs’taki hava olumlu.

